Le physicien Pablo Jarillo-Herrero remporte le prix du loup israélien | L’avenir

Le physicien valencien Pablo Jarillo-Herrero, reconnu pour son travail avec le graphène, est l’un des lauréats internationaux avec le Prix Wolf en science et art, a annoncé lundi à Jérusalem.

“Chacun des gagnants nous enseigne une leçon sur la façon de voir le monde différemment“, a déclaré le président Reuvén Rivlin, lors de la cérémonie où les noms des gagnants de cette édition ont été rendus publics, qui le 11 juin recevra le prix lors d’un événement au Parlement israélien.

Jarillo-Herrero (València, 1976) a remporté le prix de physique aux côtés du Canadien Allan H. Macdonald et de l’Israélien Rafi Bistritzer, “pour ses travaux théoriques et expérimentaux pionniers du graphène bicouche torsadé, qui, entre autres, entraînera une nouvelle révolution énergétique. “

Professeur de physique au MIT

Baccalauréat en physique de l’Université de Valence, avec des études de troisième cycle à l’Université de Californie (États-Unis) et un doctorat de l’Université de Delft (Hollande), Jarillo-Herrero est professeur de physique au Massachusetts Institute of Technology (MIT) ).

Ses travaux portent sur la physique expérimentale de la matière condensée, en particulier dans le transport électronique quantique et l’optoélectronique dans de nouveaux matériaux bidimensionnels tels que le graphène.

L’année dernière, il a déjà reçu le prix Oliver E. Buckley pour la matière condensée 2020 de l’American Physical Society (APS), avec une carrière dans laquelle il s’est démarqué pour la découverte de la supraconductivité dans le graphène torsadé à deux couches.

Le ministre des Sciences et de l’Innovation, Pedro Duque, a félicité Jarillo-Herrero via son compte Twitter pour la reconnaissance obtenue grâce à son “travail de pionnier sur la supraconductivité du graphène”.

Autres gagnants

Les autres lauréats ont été reconnus pour leurs contributions dans les disciplines de l’agriculture (Caroline Dean), des mathématiques (Simon K. Donaldson et Yakov Eliashberg) et de la médecine (Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier) tandis que le prix des Arts a été attribué au photographe et réalisateur. du cinéma américain Cindy Sherman.

“Chacun joue une pièce différente du puzzle complexe, passionnant et varié que nous appelons univers, vie”, a déclaré Rivlin.

Depuis 1976, la Fondation Wolf – créée en mémoire du diplomate et scientifique cubain Ricardo Lobo, d’origine judéo-allemande – a récompensé 340 scientifiques et artistes, dont plus du tiers ont par la suite remporté le prix Nobel, souligne la Fondation.