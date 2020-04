Le PIB du Nicaragua chutera de 4,3% cette année après l’impact du coronavirus

La Banque mondiale prévoit une réduction de 4,3% du produit intérieur brut (PIB) du Nicaragua ce dimanche, en raison de l’impact de la pandémie, selon une mise à jour semestrielle que l’agence a révélée lors d’une vidéoconférence.

Ainsi, le Nicaragua sera, avec El Salvador, les économies qui chuteront le plus en Amérique centrale, selon les projections. La Banque mondiale s’attend à ce que le PIB salvadorien diminue au même rythme que le Nicaragua, malgré le fait que ce pays a pris des mesures sévères pour lutter contre la pandémie et protéger les plus vulnérables.

Martín Rama. LA PRESSE / VOA

“Ces prévisions sont faites dans un contexte de grande incertitude”, a admis Martín Rama, économiste en chef à la Banque mondiale pour la région Amérique latine et Caraïbes.

Les pays avec un niveau d’endettement élevé auront moins de capacité à répondre à la pandémie, a admis Rama, qui a souligné que la solidité financière est essentielle à ce moment.

«De nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes sont confrontés à cette crise, avec un espace budgétaire limité. Le niveau d’informalité plus élevé rend plus difficile d’atteindre tous les ménages et de protéger toutes les sources d’emploi “, a déclaré la Banque mondiale dans son rapport.

Le déclin du Nicaragua sera presque au rythme de la contraction moyenne en Amérique latine et dans les Caraïbes, dont la réduction sera de 4,6% en 2020. Pour le Honduras, une baisse de 2,3% est attendue; Costa Rica -3,3%; Guatemala -1,8%; Panama -2 pour cent.

D’ici 2021, une reprise de toutes les économies, y compris le Nicaragua, est attendue, avec une croissance de 1,9%, tandis que l’Amérique latine rebondira de 2,6%. La Banque mondiale a déjà adopté la réduction de -3,9% en 2019 annoncée officiellement par la Banque centrale du Nicaragua.

L’économiste de la Banque mondiale a expliqué que ces projections ont été faites en utilisant les perspectives du Fonds monétaire international, les économistes de la Banque mondiale qui travaillent avec les ministères de l’économie de chaque pays.

«Nous sommes confrontés à un incendie, mais la façon dont nous réagissons maintenant va faire une différence dans notre capacité à rebondir et à nous transformer. Faire mal maintenant va rendre beaucoup plus difficile pour nous de rendre beaucoup plus difficile la transformation à laquelle nous aspirions auparavant dans toute l’Amérique latine », a déclaré Rama, qui a souligné que dans chaque pays, des équipes économiques devraient être créées, où il y a des professionnels de haut niveau, qu’en collaboration avec le gouvernement, il a été déterminé qui soutenir les politiques en cas de pénurie d’argent.

“Pour aider les plus vulnérables à faire face à ces difficultés économiques, les programmes actuels de protection et d’assistance sociale doivent être développés rapidement, ainsi que leur couverture”, a indiqué l’agence dans son rapport.