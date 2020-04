Le plan économique doit intégrer les PME et envisager la dette: tableau d’analyse

Les spécialistes soulignent la nécessité de consolider la classe moyenne, de créer des programmes de sauvetage innovants et de réfléchir à la manière dont des secteurs spécifiques seront soutenus.

Dans le premier rapport trimestriel de sa deuxième année au pouvoir et au milieu de la crise sanitaire, le président Andrés Manuel López Obrador a réitéré sa conception selon laquelle la première chose est le peuple; Cependant, dans son message, il n’a pas abordé la sphère privée de l’économie, qui s’est arrêtée du jour au lendemain, a déclaré l’économiste León Bendesky.

“Il y a des millions de Mexicains qui, s’ils n’ont pas perdu leur emploi en avril, le perdront en mai, car ces conditions ne vont pas se terminer ce mois-ci. Toute cette sphère privée de l’économie qui fait également partie du Mexique, le président ne la considère pas “, a expliqué le spécialiste lors du Aristegui Live Analysis Table.

“Cette crise épidémiologique frappe brutalement l’économie et laisse des millions et des millions de personnes au chômage, je ne vois pas pourquoi au Mexique ce sera différent”, a-t-il dit.

Bendesky a indiqué que le programme du président fédéral présenté ce dimanche depuis le Palais national est pleinement justifié sur le plan social, mais a souligné que l’investissement public et la distribution et l’aide sociale, si nécessaires au Mexique, ne vont pas entraîner le pays dans une situation en termes économique.

“Deux choses doivent être différenciées, c’est une proposition éminemment étatique, où le secteur privé qui occupe une partie très importante de la production au Mexique était totalement marginalisé”, a-t-il déclaré.

«La plupart de la production et de l’emploi ne sont pas générés par l’État, ils sont générés par le secteur privé. Nous devons éviter de confondre une proposition totalement étatique avec les besoins que ce pays a aujourd’hui pour surmonter la crise, évaluer les programmes d’aide sociale, investir et générer non seulement dans le secteur public et reproduire les conditions dans lesquelles les familles peuvent avoir un revenu, un emploi permanent, contribuer à la sécurité sociale et payer des impôts, car ce que le président aura aujourd’hui, c’est que la collecte des impôts va se précipiter vers le bas “, a-t-il ajouté.

L’économiste et chroniqueur de La Jornada a déclaré qu’une deuxième étape de ce plan de relance économique est essentielle, car à court terme les impôts s’effondreront et l’Institut mexicain de sécurité sociale n’aura pas de ressources, car la plupart des les employeurs ne pourront pas payer de cotisations.

“Toutes ces choses doivent être attaquées dès le début … Les petites entreprises qui meurent en avril ne vont jamais se relancer, car beaucoup vivent au quotidien, elles ne se sont pas accumulées. Le tissu social de la classe moyenne va être très affecté après cette crise pour des raisons sanitaires et économiques », a-t-il déclaré.

À cet égard, Tatiana Clouthier, députée fédérale de Morena, a déclaré avoir vu une deuxième étape au cours de laquelle le président adoptera une approche pour servir les PME.

“Je connais des gens qui travaillent au gouvernement fédéral qui cherchent à couvrir ce qui n’a pas été discuté aujourd’hui, car en ce moment la partie la plus oubliée est clairement laissée et la partie qui est plus facile à aborder directement alors que l’approche du président est en cours », Exposé.

Clouthier a affirmé que lorsque López Obrador a parlé de “ne pas se tourner vers le passé” et que cela fera partie de la magie qui devra être utilisée pour aborder ce qui n’est pas abordé maintenant, ou les niches qu’il n’a pas mentionnées, il précise clairement comment cela ne sera pas. , mais a estimé qu’il est important de savoir comment cela sera énoncé.

«Oui, il y a une deuxième étape pour des raisons très claires, tout d’abord parce que la crise la plus forte n’est pas au sommet de la maladie et c’est le créneau dans lequel nous devons entrer; Et c’est pourquoi nous avons dit, en tant que législateurs, que nous devions participer à une réunion après le message “, at-il dit.

“Nous devrons être très ponctuels: sans une classe moyenne forte et soutenue, qui sont celles qui font grandir les pays, celles qui progressent, nous ne pourrons pas et ne pourrons pas faire exploser suffisamment de ressources pour continuer à soutenir les programmes des plus pauvres”, a-t-il ajouté. . “La classe moyenne est celle qu’ils emportent et enfilent, et quand je dis qu’ils l’enlèvent, c’est celle qui s’effondre en étirant ou en serrant la ceinture”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Enrique Dussel, économiste et professeur-chercheur à l’UNAM, a reconnu que le président fédéral avait déclaré qu’il n’était pas un todologue, qu’il avait laissé le domaine de la médecine aux scientifiques et aux médecins et que sa stratégie en matière de santé et de socio-économie avait comme devise “pauvres d’abord”.

“Il parle de 22 millions de bénéficiaires, de 2,1 millions de prêts, en particulier aux micro et petits entrepreneurs, et finit par parler d’un programme de relance économique où il souligne que les piliers sont l’investissement public, la création d’emplois et l’honnêteté, et la recherche pour réduire la corruption », a-t-il indiqué.

Cependant, il a souligné que cette crise ne ressemble pas à celles vues dans le passé et, par conséquent, il a estimé que la discussion ne devrait pas se concentrer sur la question de savoir si le pays devrait emprunter ou non, mais plutôt demander quels secteurs il devrait aborder et réfléchir à la manière sauvera des secteurs spécifiques.

“Tous les pays, y compris le Mexique, espérons-le et seront reconnus rapidement, vont devoir s’endetter, le secteur public va devoir s’endetter”, a-t-il dit. «C’est pourquoi vous devez penser à des programmes de sauvetage de soutien innovants et à des entreprises encore plus grandes sans tomber dans la corruption. Tout n’est pas Fobaproa ou rien ».

“Il me semble que la proposition est correcte, mais elle nécessite une plus grande clarté, structure et vision temporelle à court, moyen et long terme”, a-t-il conclu.