Le plug-in hybride Kia Xceed peut désormais être acheté à partir de 26 150 euros | Moteur

La sud-coréenne Kia accepte déjà des commandes, à partir de 26 150 euros (remises comprises), pour la version hybride rechargeable de son SUV Xceed, qui dispose d’une autonomie en mode électrique pouvant atteindre 58 kilomètres.

Cette version avec une étiquette zéro émission, dont les premières unités commenceront à être livrées en avril prochain, dispose d’un système de propulsion composé d’un moteur à essence de 1,6 litre, d’un moteur électrique de 44 kW et d’une batterie de 8,9 kWh, qui génèrent ensemble une puissance de 141 CV.

La batterie est située à côté du réservoir de carburant (37 litres) et sous le siège arrière, ce qui n’empêche pas le volume du coffre d’être réduit à 291 litres, contre 426 dans les versions essence et diesel.

La boîte de vitesses est une automatique à six vitesses avec double embrayage avec palettes sur le volant et le véhicule dispose d’une récupération d’énergie de freinage pour recharger la batterie et ainsi augmenter son autonomie.

Lorsque le véhicule roule en mode électrique, le Kia Xceed PHEV émet une alerte sonore pour le rendre audible aux piétons.

Pour se différencier extérieurement des versions à moteur à combustion uniquement, le plug-in hybride Kia Xceed monte une calandre avant redessinée qui est fermée pour une meilleure efficacité aérodynamique, une prise de charge intégrée sur l’aile avant gauche pour recharger la batterie, des roues de 16 pouces (jusqu’à 18 peuvent être choisis) avec un design spécifique et une lettre “e (version électrique)” à côté du nom commercial du modèle.

À l’intérieur, il y a un indicateur de charge sur le tableau de bord pour connaître le niveau de batterie que nous avons et le tableau de bord (en option, il peut être numérique de 12,3 pouces) fournit des informations sur le fonctionnement du système hybride rechargeable.

Une autre nouveauté est que le système télématique Kia UVO Connect permet au conducteur de connaître les points de recharge disponibles à proximité ou le long de l’itinéraire saisi dans le navigateur. Lorsque vous utilisez un point domestique ou au travail, vous pouvez programmer les temps de recharge pour profiter des moins chers.

Le conducteur a une fonction par laquelle il ne laisse que le chauffage à lui-même, une mesure avec laquelle il PEUT augmenter l’autonomie du plug-in hybride Kia Xceed.

Le Kia Xceed PHEV peut être choisi avec les finitions eDrive (à partir de 26 150 € y compris les remises), eTech (à partir de 27 947 €) et eMotion (à partir de 29 798 €).