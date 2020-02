Le plus grand actionnaire d’Avianca se défend contre la collecte de pots-de-vin d’Airbus | Économie

Le plus grand actionnaire et ancien président du conseil d’administration d’Avianca, Germán Efromovich, a déclaré mercredi à Bogotá qu’il ne savait pas si quelqu’un de la société avait accepté des pots-de-vin d’Airbus pour l’achat d’avions et a fait valoir que la négociation se faisait sans intermédiaires.

“Un appel d’offres totalement transparent a été lancé parce que Fabio Villegas (ancien président d’Avianca) et moi voulions tirer le meilleur parti de l’entreprise”, a déclaré Efromovich lors d’une conférence de presse.