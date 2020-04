Le plus grand confinement de coronavirus au monde a un impact dramatique sur la pollution en Inde

Toute la population de l’Inde en fermeture totale par Covid-19 1:11

(.) – Lorsque l’Inde a imposé un arrêt national il y a une semaine, cela a été conçu pour arrêter la propagation imminente du nouveau coronavirus.

Mais l’arrêt de ce pays de 1,3 milliard d’habitants a presque entièrement fourni un remède temporaire à un autre problème de santé impératif: l’étouffement des niveaux de pollution.

Le plus grand confinement du monde signifie que toutes les usines, marchés, magasins et lieux de culte sont maintenant fermés, la plupart des transports publics suspendus et les travaux de construction paralysés alors que l’Inde demande à ses citoyens de rester chez eux et pratiquer la distanciation sociale. Jusqu’à présent, l’Inde compte plus de 1 300 cas confirmés de covid-19, dont 35 décès.

Les données montrent déjà que les grandes villes enregistrent des niveaux beaucoup plus faibles de particules microscopiques nocives appelées PM 2,5 et de dioxyde d’azote, qui est libéré par les véhicules et les centrales électriques.

Regarde: Les tentatives de l’Inde pour contenir la propagation du nouveau coronavirus: cabanes dans les arbres et désinfectant au curcuma

Les PM 2,5, dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns, sont considérés comme particulièrement dangereux car ils peuvent se loger profondément dans les poumons et passer dans d’autres organes et dans le sang, entraînant de graves risques pour la santé.

La baisse soudaine des polluants et le ciel bleu qui en découle signalent un changement spectaculaire pour l’Inde, qui compte 21 des 30 villes les plus polluées au monde, selon le rapport IQAir AirVisual World Air Quality 2019.

Dans la capitale, New Delhi, les données du gouvernement montrent que la concentration moyenne de PM 2,5 a chuté de 71% en l’espace d’une semaine, passant de 91 microgrammes par mètre cube le 20 mars à 26 le 27 mars. Mars, après le début de l’accouchement. L’Organisation mondiale de la santé considère que plus de 25 sont précaires.

Les données du Central Pollution Control Board (CPCB), qui fait partie du ministère indien de l’Environnement, ont été rassemblées par le Clean Air and Energy Research Center (CREA).

Le dioxyde d’azote est passé de 52 par mètre cube à 15 au cours de la même période, soit également une baisse de 71%. Mumbai, Chennai, Calcutta et Bangalore ont également enregistré une baisse de ces polluants atmosphériques.

“Je n’ai pas vu un tel ciel bleu à Delhi au cours des 10 dernières années”, a déclaré Jyoti Pande Lavakare, co-fondateur de l’organisation environnementale en Inde, Care for Air et auteur du livre en attente “Breathing Here is Injurious To Your Health”. il est nocif pour votre santé »).

“C’est le côté plein d’espoir de cette terrible crise, que nous pouvons nous tenir dehors et respirer.”

LIRE: 21 des 30 villes du monde avec la pire pollution atmosphérique se trouvent en Inde

Moins de pollution routière

Avant même que le confinement national ne commence le 25 mars, les fermetures progressives en Inde avaient un impact.

Au cours des trois premières semaines de mars, les niveaux moyens de dioxyde d’azote ont diminué de 40 à 50% dans les villes de Mumbai, Pune et Ahmedabad, par rapport à la même période en 2018 et 2019, selon Gufran Beig, un scientifique. du système de recherche et de qualité de l’air et de prévisions météorologiques (SAFAR) du ministère indien des Sciences de la Terre.

“La réduction des émissions de combustibles fossiles due au (secteur de) transport et la diminution des autres activités liées aux émissions réduisent lentement les polluants atmosphériques”, a déclaré Beig.

Le couvre-feu national en Inde le 22 mars a également entraîné les niveaux de pollution routière les plus bas enregistrés en une journée, selon une analyse du CREA. D’autres polluants dangereux, les plus gros PM 2,5 et PM 10, qui mesurent moins de 10 micromètres de diamètre, ont également chuté brutalement, ajoute le rapport.

“Il est très probable que même le record du 22 mars soit battu, et nous assistons à des jours de plus en plus propres alors que les industries, les transports et la production et la demande d’électricité diminuent à travers le pays”, a déclaré Sunil Dahiya. , analyste CREA basé à New Delhi.

Des schémas similaires montrant des baisses drastiques des niveaux de pollution ont été observés dans certaines parties de l’Europe et de la Chine après leurs fermetures, alors que les industries et les réseaux de transport étaient pratiquement au point mort.

LIRE: Le bénéficiaire inattendu du coronavirus: la planète

Mais ces données ne sont pas un motif de célébration, a déclaré Dahiya.

“C’est une situation vraiment grave à laquelle le monde entier est confronté”, a déclaré Dahiya.

“La pollution diminue, mais nous ne pouvons pas laisser la souffrance de tant d’êtres humains être le moyen de purifier l’air”, a déclaré Dahiya. “Nous ne pouvons utiliser l’épidémie de coronavirus que comme une leçon d’apprentissage pour nous.”

Manifestations contre la pollution

C’est une leçon qui est nécessaire en Inde, disent les militants.

En novembre 2019, des centaines d’Indiens sont descendus dans les rues de New Delhi pour protester contre les niveaux de pollution de l’air, après que la ville ait été recouverte de brume jaune foncé pendant plusieurs jours.

La pollution de l’air a atteint des niveaux records, obligeant les écoles à fermer et à dérouter les vols. D’autres villes du nord de l’Inde ont également souffert.

Quatre mois plus tard, le ciel se dégage. Mais l’impact de vivre dans de si mauvaises conditions de pollution a laissé un problème caché pour les résidents: une vulnérabilité potentielle à la pandémie de coronavirus, une maladie respiratoire grave.

L’Inde a l’un des taux de maladies respiratoires les plus élevés au monde et le plus grand nombre de cas de tuberculose au monde. De tels dommages pulmonaires généralisés pourraient potentiellement augmenter les risques associés au coronavirus.

“Il y a des niveaux très élevés de maladies respiratoires, même chez les jeunes enfants qui souffrent d’asthme, le nébuliseur est devenu une chose normale à avoir dans la maison pour les familles qui peuvent se le permettre”, a déclaré Lavakare de Care for Air.

Selon l’OMS, les personnes âgées et les personnes ayant des conditions médicales préexistantes, y compris l’asthme, semblent courir un risque accru de tomber gravement malade avec le virus.

Investissez dans un avenir plus propre

À l’échelle mondiale, les décès liés à l’exposition à la pollution atmosphérique ont des proportions pandémiques, avec 7 millions de décès chaque année, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Care for Air a déclaré que cela devrait être un signal d’alarme pour que l’Inde aborde le problème.

“De toute évidence, ce n’est pas le moyen idéal pour réduire la pollution de l’air, mais cela montre que la pollution de l’air est d’origine humaine”, a déclaré Lavakare. “Cela donne beaucoup plus d’encouragement et d’espoir que nous pouvons réduire la pollution.”

La crise des coronavirus offre également à l’Inde l’occasion d’investir dans un avenir énergétique propre, a déclaré Dahiya de CREA.

“L’Inde est un pays qui utilise des combustibles fossiles”, a déclaré Dahiya. “Pour faire face à la pollution, nous devons arrêter cela.”

“Lorsque nous sortirons de l’épidémie, il sera intéressant de voir si nous investissons de l’argent dans un avenir plus propre”, a-t-il ajouté. “Nous allons soit augmenter les industries basées sur les combustibles fossiles, soit évoluer vers des options plus durables.”

Lavakare a déclaré que, au minimum, le gouvernement devrait s’engager à tenir les promesses politiques existantes.

“Les gouvernements ne peuvent pas utiliser cette perturbation comme excuse pour reculer contre les gains réalisés”, a-t-il déclaré. “En ce moment, nous avons une priorité, nous devons arrêter cette grande crise.”

“Mais lorsque les choses sont mieux maîtrisées … nous devons progresser vers les énergies renouvelables plus rapidement. Il serait très triste que nous répétions la même erreur en utilisant du charbon et des énergies non renouvelables. »

.