Le plus grand exercice militaire dirigé par les États-Unis en Europe diminue, mais COVID-19 ne l’arrête pas!

Par Jan Oberg

Defender Europe 20 est un énorme exercice militaire, essentiellement américain, sur le sol européen entre février et mai de cette année. Cela a déjà commencé. Au milieu d’un coronavirus fermé en Europe. Et c’est une préparation à la guerre, pas une consolidation de la paix ou de la confiance.

Le schéma ci-dessus de l’armée britannique vous donne des détails sur cette idée perverse et surréaliste – notez que l’Italie est l’un des participants prévus!

Vous n’avez probablement pas entendu parler de Defender Europe 20. En matière de politique étrangère et de guerre des États-Unis, tous les grands médias occidentaux pratiquent l’autocensure. Les médias seraient à peine en mesure d’écrire sur cet exercice de folie militariste d’une manière qui ne provoquerait pas un tollé et une condamnation morale en ces temps de préoccupations profondes et généralisées concernant les risques de guerre, le changement climatique et le coronavirus.

Il vaut donc mieux ne pas écrire du tout et causer des ennuis diplomatiques avec le maître colérique imprévisible de Washington.

La soumission de l’UE aux États-Unis est bien documentée par l’acte tacite d’accepter que les sanctions indiciblement cruelles des États-Unis contre l’Iran soient également appliquées par les alliés OTAN / UE en Europe et par le fait que l’UE n’a pas de politique alternative et unifiée. vis-à-vis de la Russie et de la Chine – y compris l’initiative Belt and Road de cette dernière, le plus grand et le plus visionnaire projet de coopération civile au monde).

Pendant que vous lisez ceci:

Pour votre information, le US European Command a annoncé le 16 mars (c’est-à-dire hier) que l’exercice serait réduit. Les troupes américaines et le mouvement de l’équipement au-dessus de l’Atlantique cesseraient, mais certaines parties de l’exercice continueraient d’avancer.

Il y a au moins trois arguments pour expliquer pourquoi cela est – tout simplement – indécent et irresponsable:

• Il est clairement provocateur et accroissant les tensions (par sa taille, son objectif et son objectif général) et ne peut qu’ajouter à l’atmosphère de la guerre froide entre la Russie et les États-Unis / l’OTAN.

• Il est irresponsable à l’extrême d’organiser un tel exercice avec des tonnes de matériel militaire lourd et des mouvements de milliers de soldats au-dessus de l’Atlantique et autour de l’Europe en ces temps où chaque citoyen informé n’importe où est profondément préoccupé par la situation climatique mondiale.

Judith Deutsch écrit dans un article récent sur The Transnational: «L’armée est le plus grand émetteur institutionnel de gaz à effet de serre, mais ses émissions sont exemptées en vertu du Protocole de Kyoto, une réalisation pratique négociée par le récipiendaire du prix Nobel de la paix, Al Gore. Dans sa pratique de protection des biens et des installations pétrolières, dans son mandat de tuer et dans la sécurisation des frontières, l’armée est également le plus grand contributeur à l’injustice climatique. »

• Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a aucune annonce que EuroDefender20 sera annulé – uniquement à une échelle réduite – en raison de COVID-19, le coronavirus.

Les risques pris ici au nom de la «sécurité» – l’un des mensonges les plus graves et les plus cohérents de notre époque – sont aussi contraires à l’éthique qu’irresponsables.

C’est une provocation des citoyens du monde dans une situation pandémique de grande peur et d’énormes risques d’effondrement global ainsi que de crise économique profonde pour les mois et les années à venir.

Pour votre information, le US European Command a annoncé le 16 mars (c’est-à-dire hier) qu’il serait réduit. Le mouvement des troupes et de l’équipement américain au-dessus de l’Atlantique s’arrêterait, mais certaines parties de l’exercice iraient de l’avant.

S’il y a jamais eu une réaction tardive d’un militaire dont le devoir est d’être en alerte et de réagir rapidement, c’est bien celui-ci.

Que cela ait été planifié en premier lieu était de la folie – une provocation insensée, des centaines de millions de dollars gaspillés par des pays qui sont tous dans une crise économique, de dette et structurelle.

C’était de la folie de tenir une telle chose, une provocation aux yeux d’un monde discutant des politiques de changement climatique dans ce qui semble être la 13e heure.

Qu’il ait fallu tant de temps au gouvernement américain, au Pentagone, à l’armée et au commandement européen des États-Unis pour percevoir la réalité ne prouve que deux choses:

a) ils vivent dans leur propre monde de déni et de mégalomanie, et

b) ils n’ont absolument aucun souci de sécurité réelle, c’est-à-dire la sécurité de leurs citoyens.

Veuillez noter que le Commandement européen américain (EUCOM) a le courage de déclarer que: «La santé, la sécurité et l’état de préparation de nos militaires, civils et membres de notre famille sont notre principale préoccupation.»

La principale préoccupation concerne les Américains et non les citoyens européens.

Cette déclaration intervient quelques jours après que le président Trump a annoncé que les États-Unis n’accepteraient plus les arrivées d’avions civils de passagers en provenance des pays de l’UE, à l’exception du Royaume-Uni!

Et cela vient après que le Pentagone a interdit tous les voyages aux États-Unis pour son propre personnel militaire et leurs familles au milieu du coronavirus!

Les États-Unis étaient donc prêts à forcer leur propre personnel militaire et leur propre équipement – un phénomène corona à haut risque – sur l’Europe tout en se protégeant des civils européens et de leurs propres soldats chez eux.

La couronne pourrait-elle conduire à encore plus de militarisme?

Quelqu’un a-t-il dit «arrogant» ou «égoïste» à l’exercice et à sa réduction beaucoup trop tardive?

Avons-nous entendu des experts ou des politiciens crier «obsolètes et hors de contact ayant besoin d’une vérification de la réalité»?

Vous vous attendiez à ça? Par exemple, que l’ancien ministre allemand de la Défense dans son nouveau rôle de président de l’UE aurait dû présenter autant de bon sens?

Oh non. Assurez-vous plutôt que la prochaine campagne militariste promouvra l’idée que l’armée – avec des gouvernements toujours plus autoritaires mais prétendument protecteurs des citoyens, des contrôles aux frontières et des clôtures, des lois restreignant les libertés et les mouvements des personnes entre et à l’intérieur des États, plus de surveillance et d’urgence lois – sera notre véritable Sauveur. Défenseur. Protecteur. Du changement climatique et de la couronne.

Et les machines de propagande continueront d’appeler par euphémisme ces sociétés civiles et démocraties et les aideront à s’opposer aux «dictatures».

Il suffit de penser à la façon dont le 11 septembre a nui au monde en raison de la surexploitation «victime» des États-Unis pour sa guerre mondiale contre le terrorisme.

Mon – certes – méchant esprit de paix me dit que le seul véritable ennemi que nous avons est la croyance aveugle au militarisme. Et que c’est une menace plus grande pour nous tous que la crise économique, le changement climatique et COVID-19.