Un homme du sud de la Floride qui a subi un blocage cardiaque et une perte de conscience a réussi à survivre avec le plus petit implant sans fil du monde et la taille d’un implant de maracapasos en capsule de vitamine, ce qui signifiait la première greffe de ce type dans le sud-est des États-Unis.

Eugene Gamble, 74 ans, a subi l’accident le week-end dernier alors qu’il était chez lui à Homestead, une ville au sud de Miami.