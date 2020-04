Le point culminant du chaos dû au coronavirus chez le constructeur automobile n’est pas encore arrivé

Bien que les fournitures d’importation continuent d’arriver, les pièces automobiles ne sont pas livrées et l’approvisionnement dans le secteur est stoppé de 80%.

Par Zacarías Ramírez Tamayo

Le cycle de fabrication et de vente d’automobiles connaîtra une asymétrie sans précédent cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

L’un de ses effets se fera sentir en septembre et octobre prochains, lorsque les véhicules assemblés au Mexique qui devraient être prêts à la vente au public ne seront pas terminés.

“Cela compensera tout le cycle des modèles 2020 et 2021, qui se déplacera sûrement jusqu’à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine, ce sera quelque chose de très atypique”, explique Aldo López Torres, partenaire fondateur d’Onest Logistics et ancien président de la Association des opérateurs logistiques du Mexique (AOLM), dont la moitié des partenaires travaillent directement avec l’industrie automobile, tant avec les constructeurs automobiles qu’avec les fournisseurs.

À partir du 18 mars, les plus grands constructeurs automobiles du pays, tels que General Motors, Nissan, VW, Honda et Toyota ont annoncé qu’ils arrêtaient totalement ou partiellement leurs chaînes de production, à la fois pour éviter la contagion parmi leurs travailleurs et en raison des dommages dans la fourniture de pièces automobiles, et dans les jours suivants, ils ont été rejoints par d’autres constructeurs automobiles avec des usines dans le pays.

Bien que l’approvisionnement en importations continue d’arriver de certaines parties du monde, les pièces automobiles ne sont pas livrées, l’approvisionnement dans le secteur s’est arrêté à 80%, dit López.

Les composants qui ont retardé leur départ de Chine en décembre et janvier, qui devaient être reçus au Mexique en février et mars et alimenter les chaînes de montage ici pendant trois mois, ont provoqué l’arrêt complet de l’approvisionnement des constructeurs automobiles à la mi-mars et, Avec cela, la production s’arrêtera.

“Il s’agit d’une réaction en chaîne: ne pas avoir de matières premières, ne pas avoir de produit intermédiaire et ne pas avoir le produit fini”, explique López.

Les semaines qui ont suivi l’arrêt des chaînes de production ne sont pas restées inactives. Les constructeurs automobiles, les fabricants de pièces automobiles et les sociétés de logistique activent des mécanismes pour rétablir leur chaîne d’approvisionnement et même la renforcer, même si cela signifie assumer des coûts plus élevés et malgré les restrictions sans précédent imposées par Covid-19 à l’échelle mondiale, indique Carlos Zagarra, Partenaire PwC Management Consulting.

L’affectation aux entreprises et aux chaînes d’approvisionnement obligera à adopter des schémas de travail flexibles et entraînera des retards de production, et il n’y a pas de stratégie de ce type qui ne modifie pas la structure des coûts et donc les prix des produits, ajoute le consultant. , dont le cabinet conseille des entreprises des secteurs de l’automobile, de l’alimentation et des composants électriques au milieu de cette situation.

“La production ne sera plus la même”, explique Zagarra. C’est une situation sans précédent dans laquelle nous ne pouvons pas évaluer l’impact total qu’elle aura sur les secteurs industriels. »

Les grandes entreprises surveillent également les fournisseurs de premier, deuxième et troisième niveau qui leur fournissent des composants essentiels pour anticiper ceux qui peuvent avoir des difficultés à livrer leurs pièces et trouver des fournisseurs alternatifs dans les régions ou pays où l’impact de covid-19 n’est pas arrivé ou part.

“L’économie mexicaine est étroitement liée à l’Amérique du Nord et au marché asiatique, et les deux ont été fortement affectées. Par conséquent, de nombreuses entreprises identifient les fabricants de composants qui continuent de produire normalement pour leur fournir un stock plus important et pour prévoir une éventualité “, explique Zagarra.

Une différence par rapport à la crise de Covid-19 avec le tsunami qui a frappé le Japon en 2011 et perturbé la chaîne d’approvisionnement automobile, par exemple, est qu’elle n’est pas statique, mais que ses effets ont touché des pays et des régions à des moments différents, ce qui Il est plus difficile de reconstruire les chaînes d’approvisionnement car les scénarios à moyen et long terme doivent être continuellement mis à jour.

“Il existe des chaînes d’approvisionnement spécifiques en Chine qui commencent à augmenter et le Japon a également annoncé que les secteurs industriels reprenaient certains niveaux de production. Mais l’impact que nous avons constaté dans les pays asiatiques se fait désormais sentir dans d’autres régions, la visibilité de la chaîne d’approvisionnement est donc plus importante que jamais. »

Pour assurer leurs opérations, les entreprises créent un stock de composants critiques et établissent des contrats d’avance avec les transporteurs aériens pour, au-delà de l’éventualité, répondre plus rapidement à la réactivation de la demande, quitte à prendre le risque d’allouer le fonds de roulement qui était prévu à d’autres fins.

La prise de ces actions implique pour les entreprises de constituer des équipes de travail en gestion de crise, tant en communication et relations publiques qu’en matière juridique et surtout opérationnelle, qui seront chargées de pérenniser la supply chain.

MODE, TEXTILE, ÉLECTROMÉNAGER, PARMI LES PARALLÈLES

La production automobile n’est pas la seule à s’arrêter. La fabrication d’articles de mode, pour la maison et tous ceux qui n’ont pas à voir avec l’urgence ont également cessé et le resteront pendant trois semaines, lorsque l’éventualité rencontrera Pâques.

La chaîne textile est l’une de celles qui n’auront pas d’emploi, car les grandes sociétés commerciales comme Liverpool et The Iron Palace ne recevront pas d’articles pendant cette période.

“C’est quelque chose que nous n’avons pas vu au Mexique”, explique López, qui ajoute que le point culminant du chaos viendra dans les deux prochaines semaines, puis une période de gros travaux viendra pour remplir les canaux de distribution dans un environnement d’économie battue et de demande moindre. .

Comme les constructeurs automobiles, les fabricants d’autres produits dont la chaîne de production est arrêtée aujourd’hui devront également trouver de nouveaux fournisseurs. Le manque de matières premières importées et le prix élevé du dollar les amèneront à rechercher des fournisseurs locaux pour remplacer les fournisseurs étrangers, ajoute l’expert en logistique.

C’est une situation nouvelle, ajoute López, car bien que le Mexique ait connu des crises et des dévaluations en fin de six ans, son ampleur a été locale ou régionale, et c’est maintenant un problème mondial.