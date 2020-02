Le politicien libéral allemand Thomas Kemmerich annonce la dissolution du parlement de Thuringe | Monde

Le politicien libéral Thomas Kemmerich a annoncé jeudi qu’il demanderait la dissolution du parlement de Thuringe, un jour après avoir été élu président de ce “Land” d’Allemagne de l’Est avec les voix de l’Alternative d’extrême droite allemande (AfD).

Après avoir informé la décision, Kemmerich a déclaré que de nouvelles élections seraient convoquées et a ajouté qu ‘”il n’y a pas eu de coopération avec l’AfD, il n’y en a pas et il n’y en aura pas”, et a indiqué que si la dissolution du Parlement n’est pas réalisée, elle présentera une motion de confiance. .