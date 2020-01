Le port de Formentera fermé en raison de la tempête | La société

Le port de La Savina de Formentera a fermé ses installations ce dimanche, à 17h18, en raison du mauvais temps, a informé l’Autorité portuaire des Baléares (APB). Avec la fermeture du port, toutes les liaisons maritimes entre Ibiza et Formentera sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. L’Agence météorologique d’État (AEMET) a décrété ce dimanche et demain l’alerte rouge à Ibiza et Formentera pour les phénomènes côtiers et l’alerte orange due au vent fort dû au passage à travers les îles Baléares de la tempête Gloria.