Le Portugais Barbosa domine la moitié des 24 heures de Daytona | Sports

Alors que l’équateur du test d’endurance de 24 heures de Daytona est atteint, le Portugais Joao Barbosa de l’équipe Sampling Racing est leader de la catégorie reine DPi à bord de sa Mustang, tandis que les Brésiliens Felipe Nasr et Pipo Derani de l’équipe Whelen Engenieering Racing concourt pour la deuxième place à plus d’un tour de tête de course.

Pour sa part, le Colombien Juan Pablo Montoya de l’équipe Acura Team Penske a perdu des positions depuis le début de la course où il est sorti en première ligne de la grille, se plaçant à la sixième place.