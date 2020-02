Le centre portugais Daniel Carriço a signé pour le Wuham Zall FC de la Super League chinoise après six saisons et demie au club de Nervión, dans lequel il a disputé 167 matchs après son arrivée à English Reading et dont il était le second capitaine, le Entité de Séville.

Carriço, qui ne s’entraîne pas avec l’équipe depuis deux semaines et sans être convoqué par Julen Lopetegui en attendant de finaliser sa signature pour le Wuhan, a été le joueur avec les saisons les plus consécutives dans l’équipe de Séville depuis son arrivée à l’été 2013.