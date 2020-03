Le Portugal allouera 9 000 millions d’euros aux entreprises et aux indépendants en raison du coronavirus | Économie

Le gouvernement du Portugal a annoncé aujourd’hui un ensemble de mesures extraordinaires d’une valeur d’environ 9 000 millions d’euros destinées aux entreprises particulièrement touchées par le coronavirus et aux travailleurs indépendants, qui se voient offrir des lignes de crédit et une flexibilité de paiement des impôts.

Sur ce montant, 3 000 millions correspondent à des lignes de crédit pour les entreprises les plus touchées par le virus, notamment dans la zone touristique et industrielle, tandis que 5 000 millions, à des mesures fiscales et 1 000, à des initiatives contributives.