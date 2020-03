Le Portugal se lève contre l’Europe sans solidarité | Principal | Édition Amérique

Ses collaborateurs disent qu’António Costa, le Premier ministre du Portugal, est un négociateur qualifié et un européaniste convaincu. Elle a conduit le pays à la fin de sa pire crise après l’intervention de la troïka. Maintenant, élevez votre voix contre l’Europe sans solidarité. Contre un discours, at-il dit, “dégoûtant”.

Il n’est pas habituel de voir Costa s’exprimer avec autant de force en public, mais l’échec du Conseil européen extraordinaire de jeudi, au cours duquel l’Allemagne et les Pays-Bas ont renversé le “plan de choc” pour aider les États les plus touchés par le coronavirus (Espagne et Italie) ), l’a exaspéré. Encore une fois, les deux Europes.

Costa a explosé après avoir écouté le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra, évoquant la possibilité d’enquêter sur certains pays, comme l’Espagne, pour n’avoir pas de marge budgétaire pour lutter contre le COVID-19, malgré le fait que la zone euro s’est développée ces dernières années. sept années.

“Ce discours est dégoûtant dans le cadre de l’Union européenne (UE)”, a-t-il déclaré.

Costa parie, comme d’autres dirigeants des pays de l’UE – la France, parmi eux – sur l’émission d’obligations, une réponse commune qui contribuerait à alléger la charge pesant sur les économies nationales les plus durement touchées par le coup de COVID-19.

“Il n’y a pas de finances publiques saines avec des économies mortes, des chômeurs et l’effondrement d’un système de santé. Ce sont des fictions dans les manuels néolibéraux, mais elles n’existent pas dans la vie quotidienne”, a-t-il insisté.

L’esprit de l’Union “est de partager avec d’autres les difficultés et les avantages” et “aucun pays de l’UE n’est prêt à faire face à des situations de cette dimension”.

Donc, il a été franc: “L’Union européenne fait ce qu’elle doit faire ou elle finira”.

Costa, qui s’est défini comme “européaniste” mais “non pas naïf” ou “servile”, se rapproche de l’Espagne et de l’Italie. Et ce n’est pas la première fois qu’il élève la voix contre le discours des “deux” Europes.

Avec le président du gouvernement espagnol, également socialiste Pedro Sánchez, il mène la bataille des pays “Amis de la cohésion” contre les coupes que les membres les plus riches du club européen entendent imposer aux membres sud et est après le “Brexit” ” Un fossé que la pandémie a creusé.

“Un ministre des finances – a-t-il insisté à propos de Hoekstra- de l’un des pays qui profite le plus du marché intérieur et de l’existence de la zone euro, devrait être l’un des premiers à comprendre que nous, dans l’esprit de l’Union , nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. “

L’évolution vers un modèle de solidarité a été l’un de ses défis pour le premier semestre 2021, lorsque le Portugal occupera la présidence tournante du Conseil européen. Ce sera une présidence très différente de celle que Costa avait prévue.

UN TSUNAMI CONTRE LE MIRACLE PORTUGAIS

“C’est comme être sur la plage en attendant le tsunami.” La description par une infirmière portugaise de la situation dans les hôpitaux cadre bien avec l’état d’alerte dans lequel le Portugal attend la griffe du virus. Le pic, selon eux, les atteindra en mai.

Avec un peu plus de 10 millions d’habitants, le Portugal compte 76 décès et près de 4 300 coronavirus positifs. Et regardez avec crainte la photo de son Espagne voisine, qui a dépassé 4 850 morts et 64 000 infectés.

Costa voit que ce “tsunami” mène son voisin, principal partenaire commercial et allié de l’Europe. Et il sait qu’il détruira également le soi-disant «miracle» portugais, le retour portugais après la crise qui a conduit à l’intervention de la troïka en 2011.

La formule portugaise est devenue un exemple pour l’Europe. Contourné les diktats les plus sévères de la troïka, sauvé les piliers de l’État-providence dans le cadre d’un plan d’austérité sévère, rendu le sauvetage de 78 milliards de dollars, créé des emplois et augmenté.

En 2019, cinq ans après la clôture du plan de sauvetage, le Portugal a réalisé un excédent de 0,2%.

Mais tout cela s’effondre. La Banco de Portugal a prévenu cette semaine que l’économie du pays entrerait en récession cette année, avec une baisse comprise entre 3,7 et 5,7%. Le chômage, qui oscille désormais à 6%, atteindra 10%.

Après l’expérience du sauvetage, Costa a de nouveau alerté aujourd’hui que l’Europe ne peut pas répéter sa réaction à la crise de 2008, avec “les conséquences économiques et sociales tragiques de ces attitudes”.

Il a clairement indiqué que le ton énergique de son discours ne répondait pas à une irritation passagère.

Envisagez-vous de vous excuser auprès du ministre néerlandais? Un journaliste a demandé aujourd’hui.

“C’est une blague?”

mer / acm

