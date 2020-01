Le pouvoir de prescription de Meghan Markle est-il éclipsé? | Le style

Depuis quelques jours qu’il a commencé sa nouvelle vie au Canada, en dehors des obligations institutionnelles et sans son statut d’altesse royale, la duchesse de Sussex, Meghan Markle continue de susciter l’intérêt, est sur toutes les lèvres, en particulier dans l’industrie de la la mode pour son grand pouvoir de prescription.

Tout ce qui ressemble à Meghan Markle est étudié en détail et devient rapidement une tendance. Les vêtements qu’il porte sont épuisés en quelques minutes, surtout depuis sa première auberge à côté du prince Henry dans les jardins du palais de Kensington après avoir annoncé son engagement.

Il est arrivé à Buckingham Palace comme une bouffée d’air frais et a rapidement imposé un style personnel, marqué par la durabilité, les lignes simples et le naturel, loin des canons classiques et ornés des autres membres de la cour anglaise.

Elle est devenue une femme influente de la mode grâce à son sourire, son attitude proche et sa capacité à mélanger le style classique avec les dernières tendances et les vêtements “low cost”.

Il est vrai qu’avant de s’engager auprès du Prince Henry le protagoniste de la série “Suits” avait exercé “l’influenceur” et conçu une collection capsule avec la firme canadienne Reitmans.

En septembre dernier, il a lancé une collection capsule avec Smartworks, une association à but non lucratif qui s’occupe de la réinsertion des femmes défavorisées sur le marché du travail et a été rédacteur en chef de la prestigieuse tête britannique.

Sans styliste, selon la plateforme de recherche numérique Lyst, la duchesse de Sussex a été la personne la plus influente de la mode en 2019, et maintenant beaucoup se demandent ce qu’il adviendra de son pouvoir sans agenda officiel.

En tant que membre de la famille royale britannique, Meghan Markle ne pouvait s’engager dans aucune entreprise. Avec une grande sensibilité, il a utilisé diverses marques et a placé dans le monde de la mode des petites entreprises canadiennes telles que Nonie, Line ou Mackage ou des entreprises anglaises comme Charlotte Elizabeth, Strathberry.

Il a été fidèle aux créations de Stella McCartney, Chloé, Prada, Carolina Herrera, Ralph & Russo, Dior, Givenchy, Oscar de la Renta, bien qu’il ait également porté des vêtements de signature Sarah Flint, connus pour son message féministe.

Selon un rapport d’Ufo No More, une page spécialisée dans l’analyse des styles de la monarchie européenne, en 2018, un an chez les Meghan Markle mariés, il a investi 450 000 euros dans son placard, une figure importante qui a choqué de nombreux Britanniques.

Face à cette vague de critiques, la duchesse de Sussex a tenté de répéter les vêtements et de parier sur des designs économiques, confortables et durables, une idée qui a déménagé dans son placard au Canada et qui marque sûrement le style de sa nouvelle vie.

Depuis que la tempête “Megxit” a sauté, Markle a abandonné les coiffes élégantes de Philips Tracey, les robes silhouette crayon, les manteaux en batin ou les talons aiguilles de Manolo Blahnik, elle préfère des vêtements plus confortables et terreux pour sa vie de tous les jours.

Pour sa visite au Downtown Eastside Women’s Centre à Vancouver où il s’est rendu sur place pour voir comment il fonctionne et quels sont ses besoins, Markle portait un pull en tricot beige de The Row, un pantalon noir et des bottes assorties.

Les manteaux minimalistes ont été remplacés par des vestes thermiques avec une capuche bordée de cuir, les postiches avec un filet de casquettes en laine de montagne et les robes midi par des collants, une image qui trahit que la nouvelle vie de la duchesse de Sussex est exempte de protocole et libre de liens.

La preuve en a été le choix de vêtements – leggings, chaussures de randonnée, sweat-shirt thermique et chapeau en laine – que Markle a choisi lundi, avant qu’Henry d’Angleterre ne la rencontre, pour faire une promenade avec son fils, Archie, et ses deux chiens par Hort Hill Regional Park à Vancouver, comme indiqué sur les réseaux sociaux.

Selon les données de Lyst, “chaque marque que la duchesse de Sussex a portée a augmenté en moyenne de deux cent pour cent”, un chiffre dans lequel de nombreuses entreprises cesseront de pénétrer.

La duchesse de Sussex change de cap et avec son style, l’un des plus admirés et imités depuis son statut “royal”. Le pouvoir de prescription de Meghan Markle est-il éclipsé? EFE