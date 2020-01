Le PP demande l’apparition d’Iglesias sur la relation de Podemos avec Neurona | Couverture

Le PP a demandé la comparution du vice-président des droits sociaux, Pablo Iglesias, au Congrès pour expliquer les relations économiques de United We can avec la société Neurona Consulting et si ces liens “conditionnent” les relations diplomatiques de l’Espagne avec l’Amérique latine.

Dans la pétition à comparaître, les plus populaires indiquent que le consultant fait l’objet d’une enquête par les autorités boliviennes pour des délits de corruption tels que “usage abusif d’influences”, “conduite non économique” et “négociations incompatibles avec la fonction publique”.