Le PP dit qu’il fera tout son possible pour raccourcir la législature | Couverture

Le vice-secrétaire du Territorial du PP, Antonio González Terol, a assuré à Barbastro (Huesca) dans l’Interparlementaire du populaire d’Aragon, que son parti fera tout ce qu’il peut pour que “ce mandat dure le moins possible, avec la loi en vigueur part, au siège de la souveraineté nationale et fidèle à la Constitution. ”

Pour González Terol, avoir un exécutif national avec quatre vice-présidences et dix-huit ministères fera de lui le “gouvernement le plus cher de notre histoire” et est une conséquence de “personne ne peut rester en dehors du parti”.