Le premier directeur de la Garde civile s’engage pour plus de femmes dans le corps | La politique

María Gámez, la première femme à la tête de la garde civile en 175 ans d’histoire, a promis ce mercredi “travail, dialogue et respect” et, après s’être déclarée “féministe”, il s’est fixé comme défi de promouvoir l’intégration de plus de femmes dans l’institution et rendre le corps “plus grand”.

“Je suis féministe et je crois en l’égalité des hommes et des femmes”, a défendu Gámez au siège de la Garde civile lors de son inauguration, présidée par le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska, et à laquelle il n’a finalement pas assisté le ministre de la Défense, Margarita Robles.