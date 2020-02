Le premier métissage entre les populations anciennes s’est produit il y a 700 000 ans | L’avenir

Le premier événement de métissage connu parmi les anciennes populations humaines s’est produit il y a environ 700000 ans en Eurasie, entre les supercats et les Néandersoviens, comme le suggère une nouvelle reconstruction de l’histoire évolutive de cette région à partir de données génétiques analysées avec un nouveau logiciel.

Une étude dirigée par Alan Rogers de l’Université de l’Utah (États-Unis) qui publie Siences Advances, analyse sous un nouveau prisme l’information génétique déjà disponible et reconfirme que Les Néandertaliens et les Denisoviens se sont séparés plus tôt que prévu, il y a environ 600 000 ans, au milieu du Pléistocène.

Rogers et son équipe ont comparé les génomes d’hominidés à la recherche de modèles génétiques – tels que les mutations et les gènes partagés – ont développé des méthodes statistiques et ont déduit, avec l’utilisation d’un nouveau logiciel appelé Legofit, l’histoire des anciennes populations humaines en Eurasie.

Le premier cas de métissage connu est survenu, selon les données, parmi un groupe que l’étude appelle superacaicos et les Neandersovans.

L’équipe estime que les supercaicos se sont séparés en tant qu’espèce il y a environ deux millions d’années, ce qui coïncide avec les preuves de fossiles humains en Eurasie d’il y a 1,85 million d’années, et que leur population était importante, entre 20 000 et 50 000 individus .

Neardesovans en Europe, Denisovans en Asie

Les Néandersoviens, d’autre part, sont l’ancêtre commun des Néandertaliens, qui se sont répandus dans toute l’Europe, et des Denisoviens qui ont traversé l’Asie.

L’étude indique que lorsque les Néandersoviens sont arrivés en Eurasie d’Afrique il y a plus de 700 000 ans, ils n’ont pas trouvé de continent vide, car là-bas les supercats vivaient avec ceux qui se mélangeaient et il y avait un flux de gènes “au début du Pléistocène moyen”.

Rogers a déclaré, dans un communiqué, que cet épisode de métissage était inconnu et qu’ils «éclairent un intervalle de l’histoire de l’évolution humaine qui était autrefois complètement sombre».

Dans l’étude, ce chercheur utilise le terme «informel» de supercats pour désigner ceux qui vivaient déjà en Europe, car la population qui était mélangée avec les Néandersoviens «peut avoir été Homo antecessor, Homo erectus ou un autre taxon non encore nommé» Il désigna Efe.

En tout cas, “quelles que soient les supercars, il y a des fragments de leur ADN qui vivent en nous”, a-t-il expliqué.

Homo antecessor

Le paléontologue Juan Luis Arsuaga convient avec Rogers que les options sont multiples, mais il pense qu’en parlant de super-chats, il s’agit en fait d’un homo antécesseur, dont il existe des fossiles en Europe avec des antiquités allant de 1,2 million à 900 000 ans.

Les gènes de l’ancêtre “sont dans le Sima des os (d’Atapuerca) et ceux du Sima dans les Néandertaliens et ceux des Néandertaliens en nous,” pourquoi “chercher plus loin si nous l’avons ici”, a déclaré Arsuaga à Efe. .

Le codirecteur du site d’Atapuerca (Burgos) a rappelé qu’il y avait encore un “trou” entre Homo antecessor et Neanderthals, mais qu’avec cette nouvelle théorie elle pourrait être fermée, bien qu’il prévienne qu’il s’agit d’un modèle qui doit encore faire l’objet de critiques et de discussions.

Si tel était le cas, l’homos prédécesseur n’aurait pas été éteint – a-t-il estimé – mais un jour il a vu arriver les Néandersoviens, “peut-être d’Afrique et brandissant des haches de la technologie Achelense, qui étaient sûrement plus nombreuses et avec lesquelles d’une certaine manière ils ont fondu ou ont été absorbés. “

D’autre part, l’étude propose également qu’il y ait eu trois vagues de migration humaine vers l’Eurasie: la première il y a près de deux millions d’années, lorsque les supercaicos sont arrivés dans la région et se sont étendus en une grande population.

La deuxième Il y a 700 000 ans c’était celle des Néandersoviens, qui “se sont rapidement mélangés avec les descendants des supercats” et la dernière était celle des humains modernes, il y a 50 000 ans, dont on sait qu’en Eurasie ils ont croisé la route avec d’autres humains anciens, dont les Néandertaliens. EFE