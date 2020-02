Le Premier ministre australien annonce une réforme du gouvernement après la crise interne | Monde

Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé jeudi une réforme du gouvernement suite à la démission de deux ministres qui a déclenché une crise interne au sein de l’exécutif.

Le Premier ministre a annoncé aujourd’hui à Keith Pitt, connu pour son soutien à l’énergie nucléaire et à l’industrie charbonnière, le nouveau chef du ministère des Mines et des Ressources; et David Littleproud, actuellement chargé de coordonner les travaux pour atténuer la sécheresse dans le pays, à la tête de l’Agriculture.