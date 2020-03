Le présentateur de ., Chris Cuomo, reçoit un diagnostic de coronavirus; continuera à travailler à domicile

La police et les infirmières infectées par 6:29

(Entreprise .) – Le présentateur de ., Chris Cuomo, a déclaré mardi qu’il avait été diagnostiqué avec covid-19.

Cuomo dit qu’il se sent bien et continuera d’accueillir son spectacle “Cuomo Prime Time” à 21h HE de chez lui.

“En ces temps difficiles qui semblent devenir de plus en plus difficiles et compliqués chaque jour, j’ai découvert que je suis positif pour le coronavirus”, a écrit Cuomo dans un message sur Twitter.

“J’ai été exposé à des gens ces derniers jours qui ont par la suite été testés positifs et qui avaient de la fièvre, des frissons et un essoufflement”, a-t-il écrit. «J’espère juste que je ne le transmettrai pas aux enfants et à Cristina. Cela me ferait me sentir pire que cette maladie! »

Vendredi dernier, Cuomo était dans les bureaux de . dans le quartier Hudson Yards à New York. Il a animé l’émission depuis son domicile lundi et a interviewé son frère, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Les deux blagues fraternelles échangées sur l’endroit où le présentateur prend des photos en direct.

Cuomo: aucun Américain n’est immunisé contre le coronavirus

Cuomo a déclaré mardi qu’il était “en quarantaine” dans son sous-sol et qu’il ferait ses spectacles à partir de là.

“Nous réussirons tous à être intelligents, solides et unis!”, A-t-il écrit sur Twitter.

Le gouverneur Cuomo a évoqué le résultat positif du test de son frère lors du briefing quotidien de l’État de New York mardi.

“Ce virus est le grand égaliseur”, a-t-il déclaré. «Mon frère Chris est positif pour le coronavirus. J’ai découvert ce matin. “

Le gouverneur a déclaré que son frère Chris était son “meilleur ami” et a ajouté quelques blagues aimables pour lesquelles ils sont connus: “Il est jeune; il est en bonne forme; Il est fort, pas aussi fort que vous le pensez, mais … ça ira. “

Les deux frères ont parlé au téléphone mardi matin. “Il est maintenant mis en quarantaine au sous-sol”, a expliqué le gouverneur. “Mais c’est très amusant, dit-il:” Même les chiens ne descendront pas “au sous-sol.”

Il s’agit du troisième cas de coronavirus affectant l’espace de travail . à New York. Les employés ont été informés d’un autre cas à la mi-mars.

Comme d’autres sociétés de médias, . a mis en œuvre des changements radicaux en réponse à la pandémie. La grande majorité des employés de . travaille depuis leur domicile depuis plusieurs semaines. Les présentateurs ont diffusé depuis de petits studios et des bureaux à domicile. Et les espaces de bureaux sont régulièrement nettoyés.

