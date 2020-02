Le président de l’Eurocamara au père Ángel: “Vous êtes un exemple de solidarité” | Couverture

Le président du Parlement européen, David Sassoli, a fait savoir ce lundi au père Ángel, président de l’ONG espagnole Messengers of Peace, que le travail de cette organisation est un “exemple de solidarité et d’aide à ceux qui en ont le plus besoin” et s’est déclaré “honoré”. “pour le rencontrer en personne.

“Honoré de connaître le Père Ángel et le travail important des Messagers de la Paix pour les sans-abri. Vous êtes un exemple de solidarité et d’aide aux plus nécessiteux. Sur ces principes, nous travaillons depuis le Parlement européen pour démontrer à nos citoyens que nous sommes utiles “Sassoli a écrit sur son compte Twitter.