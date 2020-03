Le président Donald J. Trump approuve la déclaration de catastrophe en Floride – . Miami (51)

Le président Donald Trump a déclaré qu’une catastrophe majeure existe dans l’État de Floride et a ordonné une aide fédérale pour compléter les efforts de rétablissement des États et des collectivités locales dans les zones touchées par la pandémie de coronavirus de 2019 (COVID-19) à partir de janvier. 20 de 2020 et continue.

L’action du président met à la disposition des personnes affectées dans toutes les régions de l’État de Floride des fonds fédéraux pour des conseils en cas de crise.

Des fonds fédéraux sont également disponibles pour les gouvernements étatiques, tribaux et locaux éligibles et certains organismes sans but lucratif privés pour des mesures de protection d’urgence, y compris une aide fédérale directe, pour toutes les régions de l’État de Floride touchées par COVID-19.

Pete Gaynor, administrateur de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) du Département de la sécurité intérieure, a nommé Gracia B. Szczech coordinatrice fédérale des opérations de rétablissement fédérales dans les zones touchées.

Des désignations supplémentaires peuvent être faites à une date ultérieure si l’État le demande et si les résultats des évaluations ultérieures le justifient.

