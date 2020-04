Le président du Parlement européen met en garde contre une “spirale catastrophique” et appelle à la solidarité | Monde

Le président du Parlement européen, David Sassoli, a averti jeudi de la “spirale catastrophique” dans laquelle l’économie et les citoyens européens pourraient entrer et a appelé à la réalisation du plan de reconstruction après le coronavirus “avec un fort sentiment de solidarité. “

Le socialiste italien Sassoli a exprimé son “extrême préoccupation” à propos de la situation, lors d’une conférence de presse télématique après avoir participé au sommet des dirigeants d’aujourd’hui, au cours duquel les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne (UE) commenceront à définir un l’intention de relancer l’économie du bloc communautaire après la pandémie.

“Ces derniers jours, nous avons vu le niveau auquel la crise affecte de manière dévastatrice l’économie et les citoyens. Nous sommes extrêmement inquiets de voir une spirale catastrophique”, a souligné le président de l’Eurochamber.

Sassoli a souligné que “tous les instruments possibles et disponibles” seront nécessaires et, en particulier, a expliqué qu’il avait proposé aux dirigeants le contenu de la résolution qui, lors de la session plénière de la semaine dernière, avait obtenu le soutien des grandes familles politiques européennes.

Le texte appelle les institutions européennes à inclure dans leur paquet pour la relance de l’économie l’émission d’obligations garanties par le budget européen.

Plus précisément, il appelle à “un plan de relance et de reconstruction massif” qui est en cours “pendant que la perturbation économique dure” causée par le virus et financée, en partie, par l’émission conjointe de dette soutenue par le budget communautaire, mais sans mutualiser les que les pays avaient déjà.

“Nous devons être en mesure de financer ce nouveau plan Marshall. Bien sûr, cela ouvrira de nombreux problèmes. Nous devons le faire avec un fort sentiment de solidarité”, a déclaré Sassoli, qui a plaidé pour exiger une “approche partagée de cet effort”.

Il a souligné que le “patrimoine européen”, dans lequel il a cité les secteurs de l’industrie, du tourisme et de la culture, permettra à l’UE de sortir de la crise et a exhorté les chefs d’État et de gouvernement à “s’occuper de cette partie du l’économie”.