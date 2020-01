Le président du Portugal regrette la mort de Gonçalves au Dakar | Réseaux sociaux sportifs

Le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a déploré aujourd’hui la mort du pilote Paulo Gonçalves alors qu’il “tentait de réaliser le rêve” de vaincre le Dakar.

“Paulo Gonçalves est mort en tentant de réaliser le rêve de remporter l’une des épreuves de rallye les plus difficiles et les plus dangereuses au monde, dans laquelle il a toujours été un digne représentant du Portugal, atteignant la deuxième place en 2015”, a déclaré le chef de l’Etat un message affiché sur le site Web du président.