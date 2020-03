Le président italien encourage le pays et demande d’éviter les alarmes par coronavirus | Couverture

Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a envoyé aujourd’hui un message à la nation dans lequel il a déclaré que la crise déclenchée par le coronavirus sera surmontée, qui a déjà infecté 3296 personnes et causé la mort de 148 personnes.

“Chers concitoyens et concitoyens, l’Italie traverse une période particulièrement engagée et le fait avec rigueur et en toute transparence dans l’information vers l’opinion publique”, a déclaré le chef de l’Etat dans un message télévisé et diffusé sur Internet.