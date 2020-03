Le président Trump vient d’interdire les voyages en provenance d’Europe et tout le monde panique – .

La réponse officielle du gouvernement américain à l’épidémie de coronavirus a maintenant inclus la mesure extraordinaire d’interdire tous les voyages de l’Europe aux États-Unis pendant 30 jours à partir de vendredi à minuit. Le Royaume-Uni fait exception à cette interdiction.

Le président Trump a annoncé cette décision dans une brève mais importante adresse du bureau ovale télévisée mercredi soir, qui comprenait un certain nombre d’autres étapes, y compris un allégement financier pour diverses entreprises et particuliers. L’interdiction de voyager en Europe a toutefois attiré l’attention immédiatement en raison de son importance.

L’interdiction de voyager en Europe ne s’applique pas aux voyages en provenance du Royaume-Uni, mais il y a encore des tonnes de questions sur ce que tout cela signifie et comment il sera appliqué. Mercredi soir, il y avait également un certain nombre de questions sans réponse sur ce que cela signifie pour le fret – dans quelle mesure les expéditions en provenance d’Europe seront interrompues, par exemple, et de quelles approbations la Maison Blanche a besoin pour mettre en œuvre une telle décision.

Trump a annoncé l’interdiction des voyages en provenance d’Europe pratiquement dans le même souffle qu’il a jeté un blâme sur le continent, affirmant qu’il était trop lent à réagir au virus – une allusion à l’épidémie qui ravage maintenant l’Italie dans la mesure où l’intégralité de ce pays est maintenant en lock-out. Cela arrive aussi tard le même jour que l’Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré le virus, qui a tué plus de 4 500 personnes dans le monde et est responsable de plus de 123 000 infections, comme une pandémie mondiale.

L’action majeure annoncée ce soir par @realDonaldTrump est une interdiction de voyager en Europe? Va à l’encontre de la déclaration de pandémie @WHO, ce qui signifie que # covid19 est partout et que cela ne fonctionnera pas pour fermer vos frontières. (1/2)

– Leana Wen, M.D. (@DrLeanaWen) 12 mars 2020

“Il s’agit de l’effort le plus agressif et le plus complet pour affronter un virus étranger dans l’histoire moderne”, a déclaré Trump lors de son discours. «Je suis convaincu qu’en… continuant à prendre ces mesures strictes, nous réduirons considérablement la menace qui pèse sur nos citoyens et nous finirons par vaincre ce virus rapidement et rapidement.»

Le discours de ce soir a été une nouvelle de plus importante, qui a brisé la confiance, un jour où le marché boursier continue d’être perturbé par la peur de la maladie, qui a conduit à plus de 1100 infections aux États-Unis actuellement. De nouvelles infections continuent d’être identifiées à travers le pays, pendant ce temps, des événements majeurs ont été annulés, des événements sportifs se déroulant sans public en direct – et la NBA a également pris la décision de suspendre le reste de sa saison, qui a été annoncée mercredi soir.

