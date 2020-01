Le président tunisien dit qu’il travaillera à limiter la loi d’urgence | Monde

Le président tunisien Kaïes Said a reconnu aujourd’hui que l’état d’urgence, imposé dans le pays depuis 2015 et prolongé aujourd’hui de trois mois, est “inconstitutionnel” et a déclaré qu’il tentera de le limiter exclusivement à la lutte contre le terrorisme.

“Je l’ai décrété par obligation et il n’est appliqué que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans ce cas, j’ai proposé d’ajouter un paragraphe à la loi antiterroriste pour y mettre fin définitivement mais cela ne sera possible qu’après une réunion du conseil des ministres”, Said a déclaré dans une interview à la télévision publique à l’occasion de ses 99 premiers jours de présidence.