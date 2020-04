Le Prince Carlos appelle à “attendre des temps meilleurs” après avoir vaincu COVID-19 | Le style

Le prince Charles, héritier du trône britannique, a exhorté les Britanniques à être confiants et à “espérer des temps meilleurs” dans son premier message public après s’être remis de COVID-19.

Vidéo de charité

Dans une vidéo enregistrée pour l’organisme de bienfaisance Âge UK, Carlos, assis à la table de son bureau dans son hôtel de Birkhall (Ecosse), est un mécène et diffusé sur Twitter. Il envoie des encouragements à ses concitoyens et remercie les services de santé et d’urgence pour leur travail.

Vêtu d’un costume-cravate et d’un mouchoir en poche, il explique qu’après avoir souffert des symptômes “heureusement bénins” du coronavirus, il l’a surmonté, mais continue d’être “isolé” et de respecter la “distance sociale”.

“Comme nous l’apprenons tous, c’est une expérience étrange, frustrante et souvent pénible, lorsque la présence de la famille et des amis n’est plus possible et que les structures normales de la vie disparaissent soudainement”, dit-il.

Lui et sa femme Civière, qui à son tour parraine l’organisation Silver Line contre la solitude dans la vieillesse, pense “en particulier à ceux qui ont perdu quelqu’un dans ces circonstances difficiles et anormales, et à ceux qui doivent faire face à la maladie, à l’isolement et à la solitude”, dit-il.

Il met en évidence la solidarité dont les Britanniques font preuve entre eux et la «bataille héroïque» menée par les employés du National Health Service (NHS) pour soigner les malades et arrêter la propagation du virus.

Il demande également que les toilettes soient traitées “avec une attention particulière” lorsque, par exemple, à la fin de leurs “quarts de travail épuisants” et tout aussi préoccupés par leur propre famille, ils “font du shopping” (et trouvent les rayons des supermarchés vides pour le rassemblement des autres).

“En tant que nation, nous sommes confrontés à une situation avec de profonds défis, dont nous sommes conscients qu’elle menace la subsistance, les affaires et le bien-être de millions de nos concitoyens”, a déclaré le fils aîné d’Elizabeth II.

“Personne ne peut dire quand cela se terminera, mais cela se terminera. Jusqu’à ce que cela se produise, essayons de vivre avec espérance et, avec foi en nous-mêmes et en les autres, attendons que les temps soient meilleurs”, explique le prince de 71 ans. EFE