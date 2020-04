Le prix maximum du gel désinfectant est fixé à 0,021 euro par millilitre | La politique

Les gels et solutions hydroalcooliques auront un prix de vente au détail maximal de 0,021 euros par millilitre à partir de ce vendredi, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du ministère de la Santé, qui fixe également le prix des masques chirurgicaux jetables à 0,96 euros.

Le Journal officiel de l’État (BOE) publie ce jeudi les quantités maximales à vendre au public convenues par la Commission interministérielle des prix des médicaments pour les masques chirurgicaux et les gels désinfectants afin de garantir l’accès aux produits recommandés en tant que mesures d’hygiène pour prévenir les infections par COVID-19.

Selon cette ordonnance, les contenants jusqu’à 150 millilitres de gels ou de solutions hydroalcooliques temporairement autorisés par l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) auront un prix maximum de 0,021 euro par millilitre.

Le prix tombe à 0,018 euros / ml pour les récipients qui contiennent entre 150 et 300 ml et à 0,015 euros / ml ceux qui ont entre 300 ml et un litre.

La commission interministérielle des prix des médicaments fixera lors de sa prochaine réunion les montants maximaux de vente au public de masques hygiéniques et d’antiseptiques cutanés sains autorisés par l’AEMPS, dès lors qu’elle disposera de plus d’informations sur les coûts de fabrication, comme expliqué le BOE.