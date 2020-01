Le procès de Weinstein entre en détail avec ses allégations d’abus sexuels | La société

Le producteur de film Harvey Weinstein a été décrit aujourd’hui comme un “monstre prédateur” par le bureau du procureur de New York un jour où les détails bruts sur les allégations d’abus sexuels sur les six femmes appelées à témoigner abondaient, ce que la défense a tenté de soustraire la crédibilité.

Weinstein “était un producteur hollywoodien célèbre et puissant avec un style de vie luxueux que la plupart ne connaissent pas et ne veulent probablement jamais connaître, et les preuves montreront que cet homme est un prédateur sexuel et un violeur”, a déclaré le procureur général adjoint Meghan Hast. le jury, qui a mis deux semaines à se former.