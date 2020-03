Le procès Kosta engagé pour l’environnement se tiendra le 14 juin | Sports pratiques

La XV édition du Sentier Kosta 2020, un test qui promeut l’inclusion par le sport, la solidarité, la santé et le respect de l’environnement, se tiendra ensuite 14 juin au profit de Fondation GaituzSport.

La mer et la montagne de Uribe Kosta Ils se réunissent pour présenter une édition dont l’organisation s’est engagée à réduire l’utilisation du papier et des plastiques de manière plus inclusive et dans le plus grand respect de l’environnement.

Il parrainage de Forum Sport, Salomon et Laboral Kutxa ont permis aux coureurs et marcheurs de vivre une journée solidaire et sportive à travers trois modalités: Semi-marathon de montagne (21 km), marche de montagne (20 km) et marche familiale (7 km).

L’objectif de ce test répond à son caractère de soutien, et en tant qu’entité bénéficiaire, la Fondation GaituzSport Fundazioa souhaite mener à bien la construction d’une société inclusive, égalitaire, respectueuse et juste avec une diversité à travers l’activité physique et le sport, la santé et l’éducation.

Dans l’édition précédente, ils ont été soulevés 11 000 euros consacrées au développement de stratégies innovantes permettant aux personnes handicapées de pratiquer le sport, d’améliorer leur qualité de vie, sur un pied d’égalité.

GaituzSport coïncide avec Kosta Trail dans son esprit de parier sur le sport comme moyen de intégration“L’inclusion est une race fondamentale et le sport est un excellent outil de changement et de transformation sociale pour parvenir à un monde plus juste, égal, inclusif et diversifié”, disent-ils.

Réduire la présence de pourparlers

Dans le but de réduire la présence de plastiques, Kosta Trail est réalisé dans des enclaves naturelles qui doivent être préservées Moins d’impact sur l’environnement Outre le caractère solidaire, Kosta Trail s’engage à réduire l’utilisation de plastiques dans le test, afin d’impliquer et de sensibiliser tous les participants à la cause.

Pour ce faire, l’une des mesures mises en œuvre est l’élimination des bouteilles d’eau et des boissons isotoniques, de sorte que les marcheurs participeront à autosuffisance avec la présence d’oranges ou de noix aux points de rafraîchissement. Ce qui signifie, à son tour, la réduction de l’utilisation des camions dans la partie logistique du test.

Les fournitures des courses seront les seules à avoir des bouteilles car c’est un test de compétition, cependant, son utilisation sera réglementée en s’assurant que les coureurs déposent les poubelles dans les points activés, soulignent les organisateurs.

