Le processus avance pour une nouvelle norme d’étiquetage frontal

Le nouvel étiquetage établit des normes plus rigoureuses et visibles sur l’emballage des aliments et des boissons non alcoolisées.

Le gouvernement fédéral Le processus requis pour publier dans le Journal officiel de la Fédération de la nouvelle norme d’étiquetage nutritionnel avant dans les aliments et boissons industrialisés, malgré l’ordonnance d’un juge de reporter la dernière réunion de ladite procédure.

Des sources fédérales consultées par Aristegui Noticias ont fait valoir qu’une fois ce processus achevé, il est prévu que le NOM 051 sera publié dans le DOF dans les prochains jours, mettant ainsi fin à un débat controversé sur les nouvelles règles d’étiquetage frontal.

Les secrétaires de l’économie (SE) et de la santé (Ssa) ont effectué ce vendredi par visioconférence la session du Comité consultatif national de normalisation de la réglementation et de la promotion de la santé, dans laquelle les commentaires de ceux qui ont participé au processus de préparation du nouvelle norme, selon le journal Reforma.

Au cours de la réunion, le directeur général des normes du SE, Alfonso Guati, a indiqué que l’avis final de la Commission nationale pour l’amélioration de la réglementation (Conamer) avait déjà été reçu. terminé le processus du nouveau NOM, ce qui rendra les avertissements sur les calories, les graisses et les sucres beaucoup plus rigoureux et visibles sur les emballages alimentaires.

“Nous sommes à partir de ce moment sur la possibilité de à tour de rôle et dirigez le NOM 051 vers le Journal officiel de la Fédération… Aux fins de sa publication », a déclaré Guati

José Novelo, président de la Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires (Cofepris), a décrit le processus pour le nouvel étiquetage comme soigné, légal et transparent.

Selon des responsables, le les nouvelles règles entreront en vigueur jusqu’en octobre, une fois qu’ils seront publiés dans le DOF, pour donner à l’industrie le temps de modifier leur emballage, mais cela sera confirmé lors de la publication du NOM.

Lundi un juge fédéral avait ordonné de reporter la réunion prévue pour ce vendredi à 10h00 du matin dans la tour SE à Colonia Condesa pour s’être opposé aux directives du gouvernement de lutter contre Covid-19, selon le journal.

Víctor Luna Escobedo, quatorzième juge de district en matière administrative, une suspension d’office, dans le cadre d’une nouvelle injonction promue par la Confédération des chambres industrielles du Mexique (Concamin).

Concamin a allégué que la réunion en face à face, à laquelle entre 50 et 60 personnes participeraient, violait la récente ordonnance du ministère de la Santé pour distanciation sociale et pour suspendre les activités non essentielles du gouvernement fédéral pour empêcher la propagation de Covid-19.

“La suspension est accordée d’office et de manière définitive, de sorte que la deuxième session extraordinaire 2020 du Comité consultatif national, prévue pour le 27 mars 2020, est immédiatement suspendue”, a ordonné le juge.

Le juge Luna lui-même doit préciser si la SE et les Cofepris ont respecté la suspension en gardant la même date pour la réunion dans l’auditorium Raúl Ramos Tercero.