Le processus de libération des prisonniers talibans commencera le 31 mars | Monde

Le processus de libération de 5 000 talibans et de 1 000 prisonniers des forces de sécurité afghanes débutera le 31 mars, ont convenu mercredi des représentants du gouvernement afghan et des talibans lors d’une vidéoconférence.

Cette réunion de près de quatre heures a réuni le Groupe de contact initial sur la paix (PICG) du gouvernement afghan et l’équipe technique des Taliban, en présence des représentants des États-Unis, du Qatar et du Comité de la Croix-Rouge internationale (CICR). et s’est concentré sur la libération des prisonniers.