Le profil des personnes susceptibles de mourir du coronavirus. Au Nicaragua, le risque de population est élevé

Au Nicaragua, 422 982 personnes souffrent de maladies chroniques et le diabète et l’asthme bronchique figurent parmi les cinq principales maladies, selon la carte sanitaire nationale. C’est précisément ce groupe de population, ainsi que les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables à devenir gravement malades avec le coronavirus, car ils répondent aux facteurs de risque les plus élevés, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le coronavirus covid-19 ou Wuhan, comme il était connu au début de l’année, par la ville chinoise où il a été identifié pour la première fois, se propage très rapidement, à tel point qu’en un jour, l’Organisation mondiale de la santé a enregistré 10 982 nouveaux cas. , avec laquelle l’accumulation de cette nouvelle maladie atteint 153 517. Au total, 5 535 personnes décédées et 343 de ces décès se sont produites au cours des dernières 24 heures.

Une personne peut se propager par contact avec une autre personne infectée, ou quand elle éternue ou tousse. Elle peut également être causée en touchant des objets ou des surfaces contaminés, puis en touchant votre bouche, votre nez ou vos yeux.

Tout le monde est exposé à attraper le virus, qui présente des symptômes communs à la grippe saisonnière, tels que fièvre, toux sèche, fatigue; cependant, le taux de mortalité dépend de l’âge, de la santé et du sexe de la personne, ce qui signifie qu’en tant qu’individu de plus de 60 ans et atteint de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, il est plus exposé au virus qui l’affecte. sévèrement.

Dans le cas du sexe, des recherches internationales, comme celle du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, citée par la BBC, montrent que les hommes sont légèrement plus à risque que les femmes.

Selon les scientifiques, chaque personne infectée peut transmettre le virus entre 1,4 et 2,5 personnes, avant l’apparition des symptômes. Leonel Argüello, épidémiologiste, explique que les enfants, les adultes et les personnes âgées sont vulnérables au virus, en ce sens que personne n’est exempté de l’acquérir, puisque covid-19 est nouveau, par conséquent, personne ne peut avoir de défense immunitaire contre elle, car elle est créée lorsque le virus attaque le corps.

Cependant, Argüello explique qu’il y a des personnes qui sont plus à risque de mourir, qui sont précisément celles de plus de 60 ans, car cela est lié à l’état de nombreuses maladies chroniques, tandis que les jeunes peuvent ne présenter qu’un seul état, comme le diabète ou l’hypertension ou aucun autre, mais ce n’est qu’un, pas la combinaison des malaises que les «grands-parents» ont normalement.

Cependant, si un jeune avait de nombreux maux ensemble, il serait également au même niveau de risque que l’adulte plus âgé, précise-t-il.

Pas un virus mortel

Une étude sur le coronavirus par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC), citée par la BBC, a révélé que le taux de mortalité global pour covid-19 est de 2,3%, et a confirmé que les personnes âgées de plus de 80 ans sont les plus sensibles, avec un taux de mortalité de 14,8%.

Le fait qu’une personne contracte le virus n’est pas synonyme de sa mort. En fait, 80,9% des nouvelles infections à coronavirus sont classées comme bénignes, 13,8% comme graves et 4,7% comme critiques, selon la BBC, sur la base d’études menées par le CCDC.

Mais qu’en est-il des enfants?

Le Dr Argüello explique que les enfants sont moins susceptibles de mourir parce qu’ils ne sont pas malades, mais si un mineur a, par exemple, un problème cardiaque ou qu’un jeune souffre également de divers problèmes médicaux, il a plus de chances de mourir.

Ce n’est pas que le virus recherche des personnes âgées, a expliqué l’épidémiologiste, mais qu’elles ont déjà des maladies qui les épuisent auparavant. Maintenant, il y a aussi des gens qui sont plus âgés et en bonne santé, donc ils seront moins enclins.

Pour le moment, rien n’indique que les enfants soient plus sensibles au virus que la population générale. Selon les conclusions du rapport de la mission conjointe OMS-Chine (du 16 au 24 février 2020), les enfants de moins de 18 ans représentaient 2,4% du total des cas enregistrés, la plupart d’entre eux identifiés grâce au suivi contacts dans le noyau familial, lire sur le site du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Cependant, vous ne devez pas baisser votre garde avec les enfants. L’épidémiologiste recommande que si un enfant a la grippe, elle ne doit pas être envoyée à l’école pendant au moins les premiers jours.

Et les femmes enceintes?

Selon les données fournies par l’Unicef, il n’y a pas eu d’enregistrement systématique des données sur l’infection par covid-19 chez les enfants et les femmes enceintes, et aucune étude plus approfondie de la façon dont elle les affecte.

Ils expliquent qu’en tenant compte des avantages de l’allaitement maternel et de sa faible pertinence dans la transmission d’autres virus respiratoires, la mère pourrait continuer d’allaiter, mais elle devrait toujours prendre des précautions en raison du risque de transmission de la mère à l’enfant par les gouttes d’haleine et le contact direct.

Pour sa part, le régime Daniel Ortega maintient sa position selon laquelle il n’y a pas de cas de covid-19 dans le pays, ni n’a mis en œuvre de mesures pour empêcher la mobilité de la population, comme si leurs homologues l’avaient fait dans le but d’empêcher la pandémie.

Le régime Daniel Ortega estime que si le virus devait se produire au Nicaragua, au moins 32 500 personnes seraient affectées, dont 75% seraient des cas légers ou modérés et 25%, soit environ 8 125, seraient des patients graves.

Compte tenu de la létalité du virus dans le monde, dont le taux est de 2,5%, le gouvernement estime qu’au moins 813 personnes mourront du coronavirus au Nicaragua. “Les personnes décédées représentent 80% des patients nécessitant une unité de soins intensifs, pour laquelle il est calculé que 1 016 entreront dans l’unité de soins intensifs”, selon un protocole publié par le ministère de la Santé.