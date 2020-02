Le protagoniste du «classique» était un appareil photo | Sports

Sur le terrain étaient Di Stéfano, Gento, Puskas, Kopa, Ramallets, Luis Suárez, Kubala …. Mais dans ce Real Madrid-Barcelone de 1959, un antécédent lointain qui se jouera ce dimanche au Santiago Bernabéu, le protagoniste était un caméra: pour la première fois, le jeu désormais connu sous le nom de «classique» a été retransmis en direct.

Sur les Ramblas de Barcelone, les magasins d’électronique ont ouvert dimanche pour régler le jeu sur leurs téléviseurs. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant les vitrines des magasins sur la pointe des pieds, le cou allongé, les enfants levés sur les épaules, pour suivre le crash de loin.

Au Bernabéu, les caméras ont bénéficié d’un traitement préférentiel. Comme s’ils étaient une autorité. Pye Mk3 fabriqué au Royaume-Uni qui incorporait comme nouveauté l’orticón, un tube d’une énorme sensibilité. Une merveille de caméras.

Dans la bande, protégée par «les gris» mais au milieu du public, une de ces unités a été plantée. Comme un spectateur de plus parmi les 90 000 emplacements du stade à l’époque, 10 000 de plus que maintenant. Les tribunes étaient pleines. C’est à ce moment que le football a été vu debout et que les hommes sont allés sur le terrain avec des costumes, des cravates et des chapeaux. Ceux qui n’avaient pas de chapeau se couvraient la tête d’un béret ou, à défaut d’autre chose, d’un cône de journal. L’appareil photo ressemble à un étranger parmi ces visages en noir et blanc qui se réfèrent à un autre siècle.

Chus Herrera a marqué à la minute 79 le but qui a donné la victoire à la maison. C’était le 15 février et le vingt-deuxième jour de ligue a été joué. Huit jours plus tard, le FC Barcelone a remporté le championnat avec une différence de quatre points.

La mesure du public télévisuel a mis trois décennies à arriver. On ne sait pas combien de téléspectateurs ont suivi cette première diffusion en direct d’un classique, mais à ce moment-là, il y avait à peine 10 000 télévisions en Espagne. Chaque appareil coûte environ 30 000 pesetas. C’était un article de luxe.

Dans ce match de samedi, le public peut dépasser 600 millions de personnes qui, de près de 200 pays, suivront les pièces de Messi ou Benzema en couleur et en haute définition sur leurs téléviseurs à écran plat, sur leurs tablettes ou sur leurs téléphones .

Les tribunes du Bernabéu seront également remplies d’hommes et de femmes, le tout confortablement assis et habillés majoritairement avec le maillot de leur équipe. Il sera difficile de voir une cravate en dehors de la boîte.

Jusqu’ici les comparaisons. Pour mesurer les résultats, les buts, les gagnants et les gagnants entre ce match et celui-ci, il faudra attendre que l’arbitre annonce la fin de l’affrontement dimanche soir.

Natalia Arriaga