Le PSG abaisse Robert Moreno du cloud | Sports

Le Paris Saint-Germain a infligé à Monaco sa première défaite (1-4) dans “l’ère Robert Moreno”, qui a perdu son premier match à la tête de l’équipe monégasque après avoir ajouté de bons résultats lors de ses premiers contacts dans le football français.

Après avoir gagné 2-1 en Coupe lors de sa première face à Reims et après avoir fait match nul 3-3 le week-end dernier contre le Paris Saint-Germain dans un match électrique, Robert Moreno a dû relever un autre défi: répéter un bon score contre le Groupe parisien dans le match reporté au 15e jour à cause des fortes pluies et des inondations qui ont ravagé la région des Alpes Maritimes le 1er décembre.