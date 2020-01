Le PSOE déplace Guaidó “un soutien sans faille” en tant que président en charge | La politique

Le secrétaire aux Relations internationales du PSOE, Héctor Gómez, a transféré ce samedi au dirigeant vénézuélien Juan Guaidó “le soutien sans faille et la reconnaissance du Parti socialiste comme président en charge” et l’a informé de l’utilisation “intéressée” que le PP fait du Venezuela pour «épuiser le gouvernement».

Lors d’une apparition après une brève réunion à Casa de América, où il a reçu le président en charge du leader du PP, Pablo Casado, Gómez a assuré à Guaidó que le soutien “incontesté et non négociable” du PSOE coïncide avec celui du gouvernement et lui a rappelé que le président Pedro Sánchez a dirigé le processus en Europe pour conduire le Venezuela à des élections avec toutes les garanties.