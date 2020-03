Le PSOE et Podemos tentent de réduire les tensions au sein du gouvernement à la veille de 8 millions | La politique

Le PSOE et Podemos tentent de surmonter les frictions qui ont surgi au sein du gouvernement à la suite de la loi sur la liberté sexuelle ou de l’enquête sur le roi Juan Carlos, à la veille de la célébration de la Journée de la femme et de la réunion de la commission de suivi du pacte de coalition.

Depuis que nous avons été le ministre de l’égalité, Irene Montero, qui a essayé de calmer les esprits, déclarant qu’il y aura plus de “débats” entre le PSOE et Podemos et même entre les ministres du même parti, et veiller à ce que leur point de référence “Ce sera toujours l’accord du gouvernement.”