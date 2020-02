Le Puertos de Guadarrama 2020 Challenge vise à dépasser son record d’inscrits | Sports pratiques

Il Défi des ports de Guadarrama par Movistar célébrera une nouvelle édition le 16 mai prochain. Il s’agit d’un test de référence dans le calendrier des marches cyclistes en Espagne avec des participants de nombreuses parties de l’ensemble de la géographie nationale.

Le test offre à ses participants la possibilité d’ajuster le défi à leurs capacités avec un demi-fond (77 km) ou un grand fond (158,5 km).

La route à mi-chemin enchaînera la montée vers Colline de San Pedro (deux fois) et la montée de The Trap, tandis que le Great Fund comprendra également un passage à travers le Port de Canencia et le sommet mythique de le morcuera, qui en 2019 a été le théâtre d’une des étapes reine de La Vuelta.

Ouverture des inscriptions

Les participants au Puertos de Guadarrama Challenge peuvent choisir dans laquelle des deux options ils souhaitent participer via une seule inscription, qui peut être enregistrée sur le site officiel du test.

Unipublic, société organisatrice de La Vuelta, espère battre un record d’inscrits et dépasser le 1600 participants de l’édition 2019.

Le Puertos de Guadarrama Challenge est un test qui grandit d’année en année et dont l’épicentre continuera d’être Colmenar Viejo. La ville de Madrid accueillera le départ et l’arrivée de la marche, servant d’hôte d’exception pour ce grand festival de cyclisme.

Deux vitesses, seul défi

En 2020, les tours à vélo de Lacs de Covadonga et Ports de Guadarrama Ils feront partie du même défi. Unipublic met son empreinte sur les deux tests pour présenter un diptyque cyclotouristique exceptionnel, qui permettra aux cyclistes amateurs de se tester sur des circuits balisés Vuelta.

Bien que les deux tests puissent être appréciés indépendamment, les Asturies et Madrid seront sous la même dénomination et un seul parapluie, celui des Challenges. Ainsi, les deux marches auront toute l’infrastructure et la production de la grande ronde espagnole, ouverte à tous les publics.

Les différents niveaux de demande, les expériences uniques, le professionnalisme et toute l’émotion et la compétition associées à La Vuelta seront quelques-uns des ingrédients qui intégreront le Défis des lacs de Covadongau (6 juin) et Ports de Guadarrama (16 mai).

