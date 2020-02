Le Qatar célèbre qu’en mille jours il ouvrira le “plus grand salon du monde” | Réseaux sociaux sportifs

Qatar 2022 célèbre ce mardi que dans mille jours, il inaugurera “le plus grand salon du football du monde”, avec la première Coupe du monde au Moyen-Orient et dans le monde arabe, pour laquelle le pays possède déjà deux de ses huit stades pleinement opérationnels et le Ouverture de trois autres prévues cette année.

L’organisation du championnat et de la FIFA a souligné que le Khalifa International et le stade Al Janoub sont déjà pleinement opérationnels et qu’en 2020 trois autres sites seront ouverts, Education City, Al Rayyan et Al Bayt, tandis que les trois autres seront mis en service. également avant le tournoi.