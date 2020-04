Le quiz des cinq archétypes: quel est votre archétype?

Les cinq archétypes

Découvrez les archétypes de personnalité en vous et améliorez votre vie et vos relations avec un nouveau système de transformation personnelle autoguidé.

Dans Les cinq archétypes, Davidson explique qu’en connaissant les traits de personnalité associés à chaque type et en utilisant ce qu’elle appelle la méthode des cinq archétypes, vous pouvez réellement commencer à prédire vos modèles de comportement, non seulement avec vous-même, mais aussi avec vos amis, votre partenaire romantique. , vos enfants et même vos collègues. En pratiquant cette méthode, vous apprendrez également à exercer plus de contrôle sur les comportements qui contrecarrent votre potentiel, à affiner vos capacités de conscience de soi et d’autorégulation face au stress quotidien et à comprendre ce qui fait vraiment vibrer les gens, afin que vous passiez moins de temps dans les relations stagnantes et plus de temps dans les relations gratifiantes

Grâce à son étude des éléments et des observations qu’elle a faites dans son travail avec des individus, des couples, des entreprises, des parents, des enfants et des éducateurs, Davidson a créé un guide simplifié et pratique pour exploiter les forces de nos cinq archétypes.