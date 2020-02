Le Real Madrid et le Barça souscrivent aux retours | Sports

Le Real Madrid et Barcelone poursuivent leur intense lutte pour le titre de champion après avoir signé des parcours tracés dans les terrains difficiles d’Osasuna (1-4) et du Betis (2-3), ce qui a mis les deux grands en difficulté mais a fini par claquer.

Au final, la victoire de l’équipe de Zinedine Zidane était de plus en plus claire, mais il ne pouvait plus respirer jusqu’à ce que Lucas Vázquez, qui avait remplacé la grande nouveauté dans le onze du Français, le Gallois Gareth Bale, décroche le troisième but de la boîte blanche. .