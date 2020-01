Le Real Madrid fait preuve de fermeté; le champion actuel, Valence, passe aux tirs au but | Sports

La Copa del Rey d’émotion devient une affaire de premières équipes en quart de finale, avec Mirandés comme le dernier survivant avec ses huitièmes de finale contre Séville jeudi, après une journée où le Real Madrid a fait preuve de fermeté dans La Romareda pour éliminer le Real Zaragoza (0-4) et l’actuel champion, Valence, a souffert devant le Leonesa Cultural de passer des tirs au but grâce à Jaume Domenech.

Zinedine Zidane veut le titre manquant en tant qu’entraîneur. Son message était clair et le Real Madrid veut changer son histoire récente dans la compétition de copera. Le mélange de titulaires avec des remplaçants fonctionne pour lui et il n’a pas trouvé de rival dans un Real Zaragoza qui a été débattu entre l’illusion et l’obligation, avec plus de poids pour la dernière option en pensant au prochain jour de championnat et à son duel clé contre Cadix.