Le Real Madrid prolonge sa séquence; L’Atlético revient dans la rue | Sports

Le Real Madrid est le leader provisoire de la Liga Santander après avoir signé une victoire triomphale contre Séville (2-1), qui a élargi sa dynamique négative à Santiago Bernabéu, d’où il a été indigné par l’arbitrage et le VAR, un vingtième jour qui Il a quitté les promenades d’un Atletico de Madrid qui se dégage à nouveau de la lutte pour le titre.

Lancement de l’équipe Zinedine Zidane. Sa séquence atteint 17 matchs et il a surmonté un duel de difficulté maximale par l’adversaire et le panorama avec lequel il l’a affronté. Sans sa colonne vertébrale par les victimes de Sergio Ramos, Fede Valverde et Eden Hazard. Avec Gareth Bale dans les tribunes pour de nouveaux inconvénients et un manque d’engagement, plus de Karim Benzema sur le banc a récemment récupéré.