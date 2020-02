Le Real Madrid remporte la Copa del Rey à Malaga avec Campazzo comme MVP | Sports pratiques

Presque sans transpirer. C’est ainsi qu’il a remporté le Copa del Rey basket-ball le Real Madrid, qui a fait preuve d’une grande autorité dans tous ses matches, aussi bien en quart de finale qu’en demi-finale qu’en finale contre Unicaja.

L’équipe de Pablo Laso a été un vrai rouleau dès le premier instant. Aucune équipe ne pourrait masquer un Real Madrid superbement géré par l’Argentin Campazzo -MVP du tournoi- et avec Eddy Tavares dominant dans la région grâce à ses centimètres.

Les deux joueurs ont été ajoutés à des moments précis comme Jayce Carroll, saisissez les premières minutes de la finale, Sergio Llull, décisif lors de la première rencontre contre Bilbao Basket, ou Anthony Randolph, particulièrement inspiré par l’attaque au cours des trois matchs.

28 Coupes du Roi du Real Madrid

Ainsi un nouveau titre a été forgé pour Madrid, qui accumule déjà 28 Coupes du Roi et met trois d’un avantage sur un Barcelone qui est venu de remporter les deux derniers et cette fois, il a été coincé beaucoup plus tôt que prévu, lors de sa première rencontre contre Valencia Basket. L’équipe du Barça a été la grande déception de la compétition. Avec Mirotic dans un plan stellaire et un gabarit renforcé, l’équipe de Svetislav Pesic Il a été surpris par l’équipe de la capitale de Turia et a laissé libre cours à Madrid jusqu’à la victoire finale.

Unicaja avait beaucoup de mérite de disputer la finale à domicile, dans un Martin Carpena Il a apprécié son équipe en quart de finale et en demi-finale, mais il ne pouvait guère rêver de plus gros en finale. L’équipe à domicile a survécu contre un grand Saragosse lors de son premier match et il a affiché de gros points en demi-finale contre Andorre, qui pouvait à peine rivaliser avec la meilleure version de Malaga.

La finale, une promenade

La finale était un Exposition du Real Madrid, qui est parti dans les premières minutes et n’a jamais permis à Unicaja de s’approcher du tableau de bord. Les blancs sont allés à la pause en gagnant quinze et en un peu plus de quatre minutes après la reprise, le compte était déjà à +21.

Unicaja a perdu en raison d’une blessure à Jaime Fernandez, son homme d’honneur, et Toupane, un autre important. Ce sont toutes de mauvaises nouvelles pour une équipe qui n’a jamais cru en elle et s’est toujours sentie bien inférieure au Real Madrid, qui a fini par gagner 68-95.

