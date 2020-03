Le recensement d’Inegi ne s’arrête pas à Oaxaca malgré le coronavirus

Les autorités d’Inegi ont exhorté les enquêteurs à se tenir à au moins un mètre des informateurs lors de chaque entretien.

Diana Manzo

Juchitán, Oax – Dérivée des mesures préventives émises par les autorités sanitaires aux niveaux fédéral et étatique pour la propagation de Covid-19, la coordination étatique de l’Institut national de géographie statistique (Inegi) d’Oaxaca, en charge de Jorge López Guzmán , a annoncé que le Le recensement de 2020 ne s’arrêtera pas à l’entité, mais des mesures préventives seront prises au moment de mener des enquêtes.

Il a expliqué que lors du recensement qui a commencé le 2 mars et se terminera le 27, 6 000 sondeurs travaillent dans les 570 municipalités d’Oaxaca du lundi au dimanche, donc parmi les sondeurs qu’ils ont distribués documents préventifs face à la nouvelle pandémie de coronavirus.

Les collecteurs de données ont été instamment priés de garder au moins un mètre à l’écart des informateurs dans chacune des interviews, de renforcer également les mesures d’hygiène, Se laver constamment les mains et utiliser un gel antibactérien.

“Ce que nous disons à nos sondeurs, c’est qu’ils doivent renforcer les mesures d’hygiène et prendre soin des distances, ne pas onduler ou s’embrasser, ni entrer dans les maisons, car l’enquête continue, les données sont toujours collectées partout Territoire d’Oaxaca », a déclaré López Guzmán.

Il a précisé que si un travailleur présente des symptômes, il doit le signaler à son superviseur et allez au service médical et, en cas de maladie respiratoire, évitez autant que possible d’aller sur le terrain.

“Nous sommes conscients de ce qui se passe dans tout le Mexique, hier le secrétaire à la Santé a recommandé d’agir et c’est ce que nous faisons en tant qu’Inegi, en tant que délégation d’Oaxaca, tout consiste à prendre soin de nous et à obtenir les données que tous les Mexicains doivent connaître” at-il indiqué.

Enfin, il a souligné que le recensement se poursuit dans tout le Mexique et que, comme le rapporte le Secrétariat à la santé, l’Inegi assumera également sa responsabilité et protégera les enquêteurs à tout moment, en attendant, prendra des mesures préventives.