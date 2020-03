Le régime d’Ortega annonce l’arrivée de médecins cubains dans le pays en raison de la menace du coronavirus

Le régime Daniel Ortega recevra dans les prochains jours une brigade de médecins cubains spécialisés dans les protocoles, traitements et médicaments contre le coronavirus (Covid19), dans le cadre de la “préparation” maintenue par les autorités du ministère de la Santé (Minsa).

“(La brigade) arrivera ici au Nicaragua avec des informations précises sur tous les traitements qui ont réussi, en particulier nous avons dit en Chine, où ils ont contribué au frein de cette épidémie ou pandémie que le monde a”, a déclaré Rosario Murillo, vice-président de Nicaragua.

Cependant, le portail cubain 14ymedio.com a révélé qu’il n’est pas prouvé que le médicament cubain Interferón alfa 2B, l’un des médicaments “à succès” auquel Murillo fait référence, guérit Covid seul19. En fait, la société qui fabrique l’interféron alfa 2B recombinant, le ChangHeber mixte sino-cubain, souligne “qu’il n’y a toujours aucune information sur son utilisation chez les patients atteints de coronavirus”, a rapporté le média 14ymedio.com.

La visite de spécialistes cubains s’ajoute à la présentation du protocole que les représentants du gouvernement taïwanais ont fait devant les délégués du régime de Minsa et d’Ortega, afin de préparer le confinement et la prévention du virus dans le pays.

Cependant, des spécialistes de la santé ont souligné que ces actions seraient insuffisantes pour Minsa, car ce qui est nécessaire, ce sont des ressources physiques et humaines pour prévenir et traiter Covid19.

“Ce n’est pas pertinent, c’est une question de propagande, une manifestation de solidarité. Les Cubains ne viennent pas nous résoudre (la situation), ce qu’ils viennent faire, c’est une présence de soutien sans se soucier de savoir si (la visite) sera efficace ou non “, a déclaré Alejandro Lagos, spécialiste de la santé publique et de la gestion hospitalière.

Le coronavirus ferait des ravages dans le pays

Le Dr José Luis Borgen, spécialiste en chirurgie et en urologie, a déclaré que le plus gros problème que les Nicaraguayens ont avec l’arrivée imminente du coronavirus est que la Minsa “n’a pas la capacité de faire face à cette épidémie”.

“Le Minsa n’a pas la capacité de faire face à une épidémie et le risque de mourir dans un hôpital est élevé”, a reconnu M. Lagos.

Ce manque de capacité auquel se réfèrent les médecins est que le Minsa n’a ni lits, ni ventilateurs, ni assez de personnel pour couvrir le besoin d’une épidémie de coronavirus. Les dernières données nicaraguayennes sur la santé publique enregistrées par le Système d’intégration centraméricain (SICA), sur son site Web, remontent à 2014, lorsqu’il précise qu’il y a 0,9 lit pour mille habitants.

Pour Borgen, ces données pourraient encore être maintenues en raison du peu d’investissement que le régime d’Ortega alloue au système de santé. «En Amérique latine, la taille moyenne des lits pour mille habitants est de 4,5 et nous sommes en dessous de cette moyenne, ce qui signifie que si une épidémie de coronavirus devait survenir, ce qui dépasse la capacité d’accueil pour les cas modérés et sévères, non il y aurait des lits à servir “, a déclaré Borgen, qui a travaillé pendant des années dans la santé publique mais a été licencié pour s’être opposé au système répressif du régime d’Ortega.

Le spécialiste de la santé a estimé que le ministère pourrait adopter des mesures, pour répondre à cette situation, pour fermer les services ou les services hospitaliers ou restreindre davantage le nombre de chirurgies pouvant être pratiquées dans le pays, pour allouer des ressources aux soins des les patients.

Selon le protocole de «préparation et de réponse» de Minsa, les autorités «calculent» l’enregistrement de 32 500 personnes affectées en six mois, dont 75% seraient des cas bénins (24 375) et 25% graves (8 125).

Sur les 8 125 cas graves que la Minsa calcule pour signaler dans six mois, cela signifie que pour chaque mois, plus de 1 354 cas sont attendus, un montant dont les hôpitaux ne seraient pas en mesure de fournir. “Seul ce montant serait hors du lit dans les soins intensifs du pays”, a déclaré Borgen, qui a ajouté que le ventilateur est d’une importance vitale pour servir ces types de patients, mais que ceux-ci, pour la plupart, sont endommagés.

Borgen et Lagos ont souligné qu’un autre facteur qui aggraverait la situation est que tous les centres médicaux ne disposent pas d’unités de soins intensifs, “uniquement dans les grands hôpitaux régionaux”. “De plus, la plupart des ventilateurs, qui seront nécessaires pour soigner ces patients (atteints de coranavirus), sont également utilisés pour soigner les traumatisés et là, nous allons avoir le gros problème”, a déclaré Borgen, qui a ajouté que le manque de médicaments est ajouter aux obstacles.

Le personnel n’est pas formé

Quant au personnel de santé, la Minsa prévoit de se doter d’un médecin généraliste, d’un interniste, d’une infirmière auxiliaire et de deux infirmières, en plus d’une ambulance, de brancards, de chauffeurs, d’un nettoyeur d’hôpital et d’un morguero.

“C’est insuffisant et en plus de cela, cela entraînera la fatigue des travailleurs”, a souligné Borgen. Il note que ce nouveau virus est inconnu du personnel médical, qui “devra acquérir de l’expérience au milieu de l’épidémie qui se déroule”.

Pour prévenir

Les spécialistes de la santé ont appelé les Nicaraguayens à travailler sur la prévention, qui consiste à se laver les mains à l’eau et au savon, en plus de rester à la maison et d’éviter les foules pour éviter de faire partie des “calculs” du régime d’Ortega.

“La solution est de protéger la frontière et de bien cibler les mesures de confinement”, a déclaré Lagos.