Le régime d’Ortega cessera de marcher et ordonne désormais des visites de porte à porte pour le coronavirus

Lors d’une réunion tenue ce jeudi dans le parc japonais et présidée par le secrétaire général du bureau du maire de Managua, Fidel Moreno, tous les secrétaires politiques des institutions publiques du pays ont été invités à participer à des visites à domicile pour fournir des informations de base sur la coronavirus.

La visite massive aura lieu ce samedi 21 mars et au moins pour ce week-end, le régime d’Ortega n’envisage apparemment pas d’appeler les marches, qui se sont intensifiées au début de cette 2020 pour démontrer un prétendu soutien social des masses, alors que vraiment la majeure partie de l’aide provient de fonctionnaires qui y assistent afin de ne pas risquer d’être licenciés.

Cette offensive du régime survient un jour après que le premier cas de coronavirus au Nicaragua a été rendu public, étant, selon les informations officielles, un homme de 40 ans, entré dans le pays par voie aérienne le 15 mars. , du Panama.

L’information a été confirmée à LA PRENSA après la fin de la réunion, à laquelle seuls les secrétaires politiques ont participé mais qui sera ensuite partagée avec les travailleurs de diverses entités publiques.

Alors que la réunion se déroulait dans le parc japonais, la vice-présidente Rosario Murillo a indiqué dans son discours de midi que plus de 100 000 membres des brigades de santé, qui seraient des secrétaires politiques et des fonctionnaires, sont actuellement formés pour en ajouter 250 000 et que cette fin de semaine, des visites à domicile seront effectuées et en sept jours, atteindre le chiffre d’un million de familles visitées “partageant et expliquant les mesures de prévention, d’hygiène et de sécurité”.

Cette réunion a eu lieu parallèlement à la négligence municipale, dont le pouvoir de commandement réside à Moreno, pour éviter la propagation du coronavirus car les activités publiques telles que les séances, les conseils municipaux avec la population et la fréquentation normale des bureaux de tous ses employés sont maintenues.